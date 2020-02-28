GÖKÇE İSPİ TURAN’DAN,  BEŞ YIL SONRA YENİ BİR ROMAN:  FİRİŞTEGÂN

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Ve 25 yıl sonra, o dönem Melek Katili ismiyle anılan korkulu rüya bugün tekrar aramızda dolaşıyor. Yakalanması için gereken bütün iplerin de bir emekli polisin elinde olduğu düşünülüyor… Ama… Aması kitabın sayfalarında…

Bakalım; sakin emeklilik günlerinden sonra kendini televizyonların en iddialı öğle kuşağı programında konuk katılımcı olarak buluvermiş Âlim Güntekin, yaşına ve yorgunluğuna rağmen geçmiş yılların intikamını alıp, Melek Katili’ni yakalayabilecek mi? Hayatları darmaduman olmuş gencecik kadınlara derman olabilecek mi?

Gökçe İspi Turan; koşturma dozu yüksek, bulmacası zor bir roman olan Firiştegân’la okuyucusuyla buluşuyor. Üstelik, hamilelik sürecindeki kadınların bu romanı okumasını istemeyecek kadar da iddialı. Firiştegân, The Roman etiketiyle raflarda.