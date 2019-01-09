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‘Göçebe Tuvaller’

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

‘Göçebe Tuvaller’

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız...

09 Ocak 2019 Çarşamba 17:29
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‘Göçebe Tuvaller’

İSTANBUL / ZAMBAK KARABAY

Uluslararası Resim SergisiGöçebe Tuvaller

Ressam Nergis Orhan Soydaner ve Muhip Süeltürk’ün koordinasyonunu yaptığı yurtiçi ve yurt dışından 97 sanatçının eşsiz eserlerinin olduğu “Göçebe Tuvaller” adlı Karma Resim Sergisi açılışı, 7 Ocak 2019 günü Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası’nda yapıldı.   

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç tarafından açılışı yapılan sergi, sanatseverler tarafından yoğun beğeni aldı. 

Sergi; Sarıyer Belediyesi Hizmet Binası'nda 20 Ocak 2019 tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. 

Sergiye Katılan Sanatçılar:

Abit Güner, Adviye Bal, Afrodi Manolopoulou, Akın Ekici, Anna Papadopoulou, Arden Oluk, Aydın Özay, Ayten Mungan, Aziv Çoban, Cemile İntaş Hitay, Cengiz Çeliker, Christos Delis, Çağdaş İlim, Derya Avcı, Derya Kavurkacı, Dimitar Velickov, Dimitar Velichkov, Dimitra Karaxaliou, Dorothy Paszynska Karailia, Elena Rafaela, Eleni Konstantinidou, Emre Dağ, Erol Aksoy, Erol Deneç, Esin Güver, Esra Meral Demircan, Georgia Karachaliou, Gina Nincovitch, Gönül Ezer, Haris Hristodulidis, Haydar Ekinek, Hayrettin Sönmez, Hikmet Çetinkaya, Hüseyin Elmas, Irmak Özcan Birlik, İbrahim Enes, İclal Erentürk Güçsav, İllia Kontou, İlker Kayalı, Joanna Mili, Kazım İşgüven, Konstantina Martzeli, Kosmas Dalaklis, Kostas Ropsis, Kristo Detrim Haşa, Madhumita Dasgupta, Mahmut Kemal Arslan, Mary Triviza, Maria Loumpourdi, Mehmet İdris Eskil, Matina Sioki, Mine Arasan, Monad Balkan, Muhip Süeltürk, Muhittin Köroğlu, Mümin Candaş, Namık Birlik, Nergis Orhon Soydaner, Nouzha Bennani, Nurdan Uğur Aydın, Okan Ataç, Olga Maglorou, Olivia Afionis, Onur Ayangil, Özden Güven Başavcı, Özlem Kalkan Erenus, Özlem Ünel, Polymnia Argyrl, Rana Siekecioğlu, Reşat Ceylan, Safa Büte, Salih Mustafa, Salvatore Burgio, Seher Eyri Genç, Semral Sağlam, Sevcan Birgören, Sevda Sevdalinka, Stella Chaviaropoulou, Stella Kariaka, Sıla Güven, Sunay Birlik Pierron,Süleyman Karakul, Şener Demirkol, Şükrü Ertürk, Teymur Ağalıoğlu, Tülin Say Demiray, Türkan Hasbay, Ümit Parsıl, Ünal Kuş, Virginie Bigot, Yoo Choong Yeul, Zaxarouta Bongard, Züleyha Akbaş.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Göçebe TuvallerResim SergisiNergis Orhan SoydanerMuhip Süeltürk
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