Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 12
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
4.006,59
ALTIN
987,49
DOLAR
18,63
STERLİN
21,48
EURO
18,49
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Topkapı Üniversitesi Öğretim...
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari alanlar kiraya verilecek
Akdeniz Üniversitesi mülkiyetindeki ticari...
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim Üyesi alacak
Haliç Üniversitesi 49 Öğretim...
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alacak
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu...
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim Görevlisi alacak
Ankara Üniversitesi 11 Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Göç ve Göçmenler Tuvallerde

İstanbul’da yaşayan İranlı sanatçı Zehra Soltani, göç ve göçmenleri konu alan sergisi ile ilgi odağı oldu.

01 Kasım 2022 Salı 10:21
Göç ve Göçmenler Tuvallerde

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tahran Sanat eğitimini bitirdikten sonra, çağdaş sanata karşı olan ilgisi nedeniyle çalışmalar yapan sanatçı, birçok ülkede sergiler düzenledi. Zehra Soltani son kişisel sergisini Beşiktaş Akaretler caddesindeki Galeri D’art La Visione da açtı.

Soltaniresimlerihakkında konuştu; “Birçok izleyicinin benim resimlerimden algıladığı konu göç ve göçmen insanlar. Aslında konu doğru ama ben her zaman bunu inanıyorum ki bütün insanlar dünya üzerinde göçmen. Göçmenler huzur bulmak için hep arayış peşinde. İnsanlar aradığı şeyi hiç bir zaman bulmuyorlar ve buldukları zaman yine başka yeni bir şeyin peşinden gidiyorlar. Gerçek olan bu ki aradıkları şeyi dış dünya da değil kendi iç dünyalarında bulmalılar.”

Sanatçı,Hermetism art Gallery yöneticisi SeanTolooee ve GalerieD’art La Visionesahibi Yonca Gökalp ile ortak çalışmalara başladıklarını belirterek 17-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Sanat ve Antika Fuarında da katılacağını açıkladı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Zehra Soltani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Ersoy: 50 milyon turist hedefimizi yukarı doğru revize ederiz
Bakan Ersoy: 50 milyon turist hedefimizi yukarı doğru revize ederiz
‘Duvar’ İzleyicisiyle Buluşuyor
‘Duvar’ İzleyicisiyle Buluşuyor
IŞIN KARACA'NIN KIZI İLE CUMHURİYET ÇOŞKUSU
IŞIN KARACA'NIN KIZI İLE CUMHURİYET ÇOŞKUSU
Boğazda Aqua Sahnede Cumhuriyet çoşkusu 
Boğazda Aqua Sahnede Cumhuriyet çoşkusu 
BEDÜK CUMHURİYET BAYRAMINI İSTANBUL'DA KUTLADI
BEDÜK CUMHURİYET BAYRAMINI İSTANBUL'DA KUTLADI
“DREAM” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“DREAM” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül İzfuar'da
Yazar & Şair Hazal Karadağ Yurdagül İzfuar'da
İzmir Kitap Fuarı açıldı; 10 gün ziyaret edilebilecek
İzmir Kitap Fuarı açıldı; 10 gün ziyaret edilebilecek
Luna Grande Art “ECLIPSE” Sergisi  
Luna Grande Art “ECLIPSE” Sergisi  

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول