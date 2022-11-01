Göç ve Göçmenler Tuvallerde

HABER: DİNÇER KARACALAR

Tahran Sanat eğitimini bitirdikten sonra, çağdaş sanata karşı olan ilgisi nedeniyle çalışmalar yapan sanatçı, birçok ülkede sergiler düzenledi. Zehra Soltani son kişisel sergisini Beşiktaş Akaretler caddesindeki Galeri D’art La Visione da açtı.

Soltaniresimlerihakkında konuştu; “Birçok izleyicinin benim resimlerimden algıladığı konu göç ve göçmen insanlar. Aslında konu doğru ama ben her zaman bunu inanıyorum ki bütün insanlar dünya üzerinde göçmen. Göçmenler huzur bulmak için hep arayış peşinde. İnsanlar aradığı şeyi hiç bir zaman bulmuyorlar ve buldukları zaman yine başka yeni bir şeyin peşinden gidiyorlar. Gerçek olan bu ki aradıkları şeyi dış dünya da değil kendi iç dünyalarında bulmalılar.”

Sanatçı,Hermetism art Gallery yöneticisi SeanTolooee ve GalerieD’art La Visionesahibi Yonca Gökalp ile ortak çalışmalara başladıklarını belirterek 17-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olan İstanbul Sanat ve Antika Fuarında da katılacağını açıkladı.