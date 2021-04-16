GÖBEKLİTEPE FOTOĞRAFLARI YARIŞTI

HABER: NEDRET HOTUN

12 bin yıllık geçmişiyle Göbeklitepe ziyaretçileri tarihin sıfır noktasını fotoğrafladı. Tarihi alanı yansıtan en güzel kareler ödüle layık görüldü. Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki Göbeklitepe sakladığı gizemlerle arkeoloji tarihindeki en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. UNESCO Dünya Mirası Listesindeki alanda ortaya çıkarılan devasa T şekilli üzeri kabartmalarla dolu taşlar hem ziyaretçilerim hem araştırmacıların ilgisini çekiyor.

Haliliye Belediyesi salgın döneminde bile yüzbinlerce kişiniz ziyaret ettiği Göbeklitepe için fotoğraf yarışması düzenledi. Yarışmaya 162 fotoğraf sanatçısı toplam 558 fotoğrafla katıldı. Fotoğraf sanatçısı Ahmet Aslan’ın Göbeklitepe üzerine yansıyan bir silüeti kayıt altına aldığı kare birinci seçildi. Yarışmada Doğuş Yayın grubu ‘Özel Ödülü’de verildi. Ödülün sahibi Göbeklitepe’yi insanlık tarihine kazandıran Klaus Schmidt’i kazı alanında fotoğraflayan Anadolu Ajansı muhabiri Eşber Ayaydın oldu. Ayaydın’a plaketini NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan takdim etti. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Doğuş Grubu katkılarının bölge turizmine ivme kazandırdığını söyledi.

Törende yarışmaya katkılarından dolayı Doğuş Grubu’na üzerinde Göbeklitepe figürlerinin bulunduğu ödül verildi. Göbeklitepe’nin 20 yıllığına ana sponsoru olan Doğuş Grubu tarihi alan için 20 milyon dolar destek sağlıyor.