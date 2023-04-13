Gitar virtüözü Steve Vai: Türk dinleyicileri hayat dolu buluyorum

İSTANBUL AA- Avrupa turnesi kapsamında 18-19 Nisan'da Ankara ve İstanbul'da konser verecek dünyaca ünlü ABD'li gitar virtüözü Steve Vai, "Çok zengin bir müzik kültürünüz var. Dinlediğim müzisyenlerin saz ve ut çalma şekli çok farklı bir yapıyla yürüyor. Uzun yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde saz ve ut satın aldım ve birkaç defa sahnede çaldığım oldu." dedi.

Ünlü gitarist, Türkiye ile ilgili düşüncelerini, yakın zamanda bitirdiği kayıtları ve müziğe dair yeni planlarını AA muhabirine anlattı.

Gezmeyi ve farklı kültürleri keşfetmeyi her zaman çok sevdiğini belirten sanatçı, "Gençliğinizde okulda dünyanın farklı yerlerinde neler olduğuna dair dersler alırsınız ama aslında kültüre dair bir şey öğrenmezsiniz. Bir ülkenin nasıl olduğunu, o ülkeye gitmeden öğrenemezsiniz. Bir Amerikalı olarak bana göre Türkiye çok egzotik bir yer. Türkiye gibi ülkelere genellikle kültürü, insanı ve mutfağı keşfetmek için giderim. Tecrübelerim de genellikle çok harika olur." ifadesini kullandı.

Steve Vai, Türkiye'de daha önce birkaç kez sahne aldığını aktararak, "Türk dinleyicileri hayat dolu buluyorum. 'Alive in an Ultra World' adlı konser albümümde bunu görebilirsiniz. Türkiye'de performans yaptığım zaman tüm hayranlar çılgına dönmüştü. Ortam harikaydı ve insanlar çok tutkuluydu." diye konuştu.

"Depremde ölenlerin hatırası için bir şeyler yapmayı düşünüyorum"

Geleneksel Türk müziğinin kendisi için ilham kaynağı olduğuna dikkati çeken sanatçı, "Çok zengin bir müzik kültürünüz var. Dinlediğim müzisyenlerin saz ve ut çalma şekli çok farklı bir yapıyla yürüyor. Enstrümanlarda akor geçiş yöntemleri de Batı müziğinden çok farklı. Uzun yıllar önce Türkiye'ye geldiğimde saz ve ut satın aldım ve birkaç defa sahnede çaldığım oldu. Şu an hala stüdyomda duruyor ve her gün onlara bakıyorum." dedi.

Sanatçı, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili üzüntüsünü şu sözlerle aktardı:

"Afetlerden mağdur olan herkesin acısını paylaşıyorum. Haberleri Los Angeles'tayken almıştım. Bir ülkenin başına bu tür zorluklar gelince toplum, duygusal ve psikolojik olarak birbirine kenetlenir. Kenetlenmesi de lazımdır çünkü bu bizim insanlığımızın bir parçasıdır ve insanlığımız, öfkemiz ve cehaletimizden üstündür. Bıçak kemiğe dayandığında insanlık ortaya çıkar. Buna kendi ülkemde 11 Eylül gibi olayların ardından çoğu kez şahitlik ettim. Depremlerden sonra acaba Türkiye'ye gidebilecek miyim diye düşünüyordum. Bu yüzden sahnede Türk hayranlar için özel bir şey yapmak aklıma gelmemişti. Ölenlerin hatırasını onurlandırmak için bir şeyler yapmayı düşünüyorum."