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Giray Altınok’tan üç proje birden

Komedi programı “Buyur Bi'de Burdan Bak" ile tanınan senarist ve oyuncu Giray Altınok, bu yıl setten sete koşacak. Genç yıldız tam üç film projesine imza atacak.

Giray Altınok’tan üç proje birden

Komedi programı “Buyur Bi'de Burdan Bak" ile tanınan senarist ve oyuncu Giray Altınok, bu yıl setten sete koşacak. Genç yıldız tam üç film projesine imza atacak.

31 Ocak 2019 Perşembe 12:58
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Giray Altınok’tan üç proje birden

HABER: AZİZ KARATAŞ
 

Giray Altınok’un ilk projesi, BKM yapımcılığında seyirciyle buluşacak “Aykut Enişte” filmi olacak. Altınok’un senaryosunu Cem Gelinoğlu’yla birlikte kaleme aldığı film, düğününe 1 hafta kala başına gelen talihsiz olaylar yüzünden başka bir düğünde de “damat” olmak zorunda kalan adamın kahkaha dolu hikayesini beyazperdeye taşıyacak.

HABABAM’DA RACON KESECEK

Altınok, “Yeni sınıf yeni öğrenciler” parolasıyla çekilecek “Hababam Sınıfı Yeniden” filminde de rol alacak. Yapımcılığını Hann Medya’nın, yönetmenliğini Doğa Can Anafarta’nın üstlendiği bu Yeşilçam klasiğinin yeniden çevriminde ünlü oyuncu, sınıfın bıçkın delikanlısı ‘Racon Faruk’u canlandıracak. Oyuncu, mayıs ayında vizyona girecek film için çok heyecanlı: “En büyük gurur, Hababam Sınıfı ismiyle yan yana gelebilmek. Umarım seyirci de orijinalindeki arkadaşlık vurgusuna sadık kalınan bu versiyonu çok sever.”

KENDİ YAZIP KENDİ OYNAYACAK

Ünlü komedyenin üçüncü projesi ise hem yazıp hem de başrolünde yer alacağı “Bize Müsaade”. Çekimlerine mart ayında başlanması ve yaz aylarında vizyona girmesi planlanan filmde Altınok, yeni filmine mekan bakmak için akıl hastanesine girip bir dizi yanlış anlama yüzünden dışarı çıkamayan bir yönetmeni oynayacak.

Anahtar Kelimeler:
Giray AltınokAziz Karataş
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