G&G Sanat Merkezi’nde “Karma” NFT, Resim, Heykel Sergisi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Sergide, Cengiz Yatağan, Esra Meral, Güher Elçiçek ve Nilay Özenbay’ın NFT, resim ve heykel eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Cengiz Yatağan’ın birbirinden farklı etkiye ve ruha sahip yapbozları ve tuval eserleri…

Esra Meral’in enerji saçan ve o enerjiye bağlayan pop art eserleri…

Güher Elçiçek’in sıra dışı ve algıyı hareketlendiren kelebekleri…

Nilay Özenbay’ın gündeme gönderme yapan eşsiz heykelleri…

Ve bu 4 sanatçının günü yakalayan, gözlerinize ve algılarınıza hitap edecek NFT’leri LG sponsorluğuyla hayata geçiyor.

Sergi, 23 Nisan 2022 gününe kadar Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Oramiral Kemal Kayacan Sokak No:2 Beyaz Köşk / Göztepe, İstanbul - G&G Sanat Merkezi’nde Pazar ve Pazartesi günleri hariç her gün 11.00 – 18.00 saatleri arasında ziyarete açıktır.