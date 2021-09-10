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“Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce” okuyucu ile buluştu

İinternette bulunmayan, bugüne kadar yazılmamış, farklı yönleri ile kaleme alınmış

10 Eylül 2021 Cuma 16:20
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“Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce” okuyucu ile buluştu

HABER MERKEZİ

İSTANBUL

Cemiyet hayatının saygın isimlerinden ödüllü işkadını ve seyahat yazarı Günsel Ülkü ‘nün 50 ülke ve 150 sehri kapsayan  “Gezgin Ruhum- 50 ülke, 150 şehir, 1 günce” isimli kitabı bugüne kadar yazılmış en kapsamlı seyahat kitabı olması nedeniyle referans kitap olma özelliği taşıyor ve diğer seyahat kitaplarından ayrılıyor.

Kuzey ve Güney Amerika, Afrika, Avusturalya, Asya ve Avrupa kıtalarında yer alan 50 ülke,150 şehir, internette bulunmayan, bugüne kadar yazılmamış, farklı yönleri ile kaleme alınmış.

Los Angeles ve İstanbul’da yaşayan yazar, bir turistten farklı olarak dünya gezgini gözü ile bu ülkeleri; tarihi, coğrafi yapısı, kültürel özellikleri , müziği, yemekleri ve seyahat edeceklere pratik tavsiyeleri ile birlikte okuyucu ile buluşturuyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
KuzeyGüney AmerikaAfrikaAvusturalyaAsyaAvrupaGünsel Ülküönce Vatan
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