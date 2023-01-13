“Geri Dön / Come Back”  Konstantinos Kavafis’e İthaf 

İSTANBUL

SEVGÜL EROĞLU

17 Ocak – 12 Şubat 2023

Geri gel sık sık ve beni al,

sevgili şehvet, geri dön ve al beni-

gövdenin anısı uyanınca,

eski tutku kımıldayınca kanda;

Konstantinos Kavafis (1912)

(Çeviri Barış Pirhasan)

ISTANBUL CONCEPT’DE YENİ YILIN İLK KONUĞU ULUSLARARASI BİR SANATÇI: Andreas Georgiadis

Yunan sanatçı Andreas Georgiadis’in ünlü Yunan şair Konstantinos Kavafis’e (C.P. Cavafy) ithaf ettiği

Geri Dön / Come Back isimli sergisi Istanbul Concept Gallery’de 17 Ocak’ta açılıyor.

Yunanistan ve İstanbul Arasında Sanat Köprüsü

Zengin bir yerel ve uluslararası sanatçı-tasarımcı portföyüne sahip Istanbul Concept; bünyesindeki sanatçılardan beynelmilel bilinirliğe sahip ve dünyanın dört bir köşesinden koleksiyonerleri olan Andreas Georgiadis'i ağırlamaya hazırlanıyor. Çok yönlü sanatçı Georgiadis’in edebiyat dünyasının kilometre taşlarından şair Kavafis’e ithaf ettiği “Geri Dön / Come Back” sergisinin dünya prömiyeri geçtiğimiz yaz Istanbul Concept kurucusu Işık Gençoğlu ve Türkiye'den koleksiyonerlerinin de katılımıyla Atina'da, çok özel ve önemli bir müze olan Gennadius Kütüphanesi’nde yapılmış ve 17 Ocak'ta İstanbul'da buluşmak üzere sözleşilmişti. Her iki sanatçının da yollarının İstanbul topraklarından geçmiş ve ressam Georgiadis’in eserleri ile ölümünden neredeyse bir asır sonra şair Kavafis’e adeta bir saygı duruşunda bulunuyor olması, Yunanistan ile İstanbul arasında özel bir sanat köprüsü oluşturan bu sergiyi daha da anlamlı kılıyor.

Geri Dön / Come Back

Tüm eserlerin kâğıt üzerine mürekkeple Kavafis’in evreninden göndermelerle üretildiği sergi ismini şair Konstantinos Kavafis’in Come Back isimli şiirinden alıyor. Andreas Georgiadis’in fırçalarıyla bizi Kavafis’in ayak izlerini takip edercesine İskenderiye’ye götürdüğü sergideki eserler, şair ve hayatı ile olduğu kadar Kavafis'in yapıtlarının önde gelen isimleriyle de diyalog kurmaya çalışıyor. Georgiadis, tamamen kişisel bir tarzda, yarı saydam ve ton geçişleriyle zengin, genellikle metafiziksel bir ışık yaratıyor; yoğun ve katı gölgenin sanatsal macerasının sakin sularına nüfuz etmesine, bu macerayı sembolizm ve belirsizlikle rahatsız etmesine izin veriyor. Kavafis’in yaşamının mekânları ve yolları, yokluk ve telkinin şiirsel atmosferler ve metaforik sembolizmler oluşturduğu, aynı öykülerin farklı yorumlarını öneren bir hatırlama coğrafyası yaratıyor.

Andreas Georgiadis’in Yunan şair Konstantinos Kavafis’e saygı duruşu niteliğindeki sergisi Geri Dön / Come Back, 17 Ocak’tan 12 Şubat’a kadar pazartesi hariç her gün saat 12:30-19:00 arası Tomtom Mahallesi Nur-u Ziya Sokak’taki Istanbul Concept Gallery’de izlenebilir.

Sanatçı Andreas Georgiadis hakkında:

1972'de Selanik'te doğan Andreas Georgiadis, George Rorris'ten resim, Atina'daki Grafik Sanatlar ve Sanatsal Çalışmalar Okulu'nda grafik tasarım ve Fransa, Orleans'da illüstrasyon eğitimi aldı.

Yunanistan'da ve denizaşırı ülkelerde 13 kişisel sanat sergisi açtı ve önemli ödüller kazandı. Eserleri müzeler, kamu ve özel koleksiyonlar tarafından satın alınan sanatçının resimli kitapları ve plak kapağı tasarımları da mevcut.

Bir set tasarımcısı olarak, B. ve E. Goulandris Vakfı'nın yanı sıra Gennadius Kütüphanesi, Kiklad Sanatı Müzesi, Benaki Müzesi ve başka yerlerdeki birçok serginin tasarımına yardımcı oldu. Ayrıca tiyatroda set ve kostüm tasarımcısı olarak çalışmaktadır. Mikri Arktos yayınlarının sanat ekibinin başındadır.

Sanatçı yaşamını ve çalışmalarını Atina'da sürdürmektedir.

Şair Konstantinos Kavafis hakkında

(17 Nisan 1863- 29 Nisan 1933)

Çağdaş Yunan edebiyatında kendine özgü bir şiir dili yaratan şair Konstantinos Kavafis 70 yaşında doğduğu şehir İskenderiye’de hayata veda etmiştir. Ailesiyle bir süre İngiltere’de yaşamış, eğitimini de burada almıştır. Babadan kalan şirketin 1876 buhranı sonrasında batmasıyla İskenderiye`ye geri dönmüş, bu kez burada patlak veren İngiliz-Mısır savaşı nedeniyle bir zamanlar babasının yaşadığı İstanbul’a geçmiştir. İstanbul’da bulunduğu 1882-1885 yıllarında, Bizans ve Helen tarihini incelemiştir. İskenderiye’ye döndükten sonra gazetecilik, kâtiplik, borsa simsarlığı gibi işler yapmış, bir yandan da şiir yazmaya devam etmiştir. Uzunca bir süre şiirlerini geniş sayfalar halinde ve sadece yakın arkadaşları için yayınlamış, ilk beğenileri İskenderiye'deki Yunan topluluğu içinden almıştır. Şiirlerinin ilk yayımlanışı 1903'te Yunanistan’da olmuştur. Üslubu o zamanki ana akım Yunan şiirinden önemli ölçüde farklı olduğu için o dönem pek tanınmasa da yine de bir yıl sonra 14 şiirden oluşan ilk kitabını çıkarmıştır. 1910’da birinci kitabını 12 şiir ekleyerek yeniden yayımlamış, 1911’den ölümüne dek şiirleri dergilerde yer almıştır. En önemli şiirlerini 40 yaşından sonra yayımladığı için kendisini "yaşlılığın şairi" olarak nitelendiren Kavafis’in 154 şiiri toplu olarak 1935’te, bütün şiirleri ise 1963’te kamuya sunuldu.

Helen kültürü ile beslenmiş; buhranlar, savaşlar, ekonomik sıkıntılarla iç içe yaşamış şairin eserlerinde tarihe, aşka, politikaya, toplumsal yanlışlara göndermeler olduğu gibi aşk, tutku ve ilham arayışını da görmemek mümkün değildir.