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Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki

Ekositemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, Aydın'ın Çine ilçesinde bulunan tarihi Gerga Antik Kenti’nin, diğer tarihi yerler gibi define avcıları tarafından kazılmaya devam edildiğini söyledi.

22 Mayıs 2020 Cuma 12:35
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Gerga Antik Kenti'nde define kazılarına tepki

AYDIN - Aydın ve çevresinde yaptığı doğa çalışmaları ile bilinen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, 19 Mayıs'ta, Gerga Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Tarihin izleriyle buluşan Sürücü, kentte birçok yerde olduğu gibi defineciler tarafından kazılan çukurlar buldu. Dikkat çekmek için antik kenti fotoğraflayarak, sosyal medya hesabından paylaşan Sürücü, "Gerga Antik Kenti doğa harikası bir yer. Ancak bir tabelası bile yok. Antik kentleri zaman zaman gezerek incelemelerde bulunuyorum. Gittiğim her yerde de defineciler tarafından kazılan çukurlarla karşılaşıyorum. Biz tarihe sahip çıkalım derken, birileri talan ediyor. Gerga, kimine göre antik bir yerleşim, kimine göre kutsal alan olarak hala tartışmaları devam eden etkileyici coğrafyasında, yöre taşlarından büyük bir ustalıkla inşa edilmiş muhteşem eserler bulunmaktadır. Ancak birçok antik yerleşimlerde olduğu gibi, Gerga’da yıllardır define avcılarının hedefinde olmuş, birçok tahribatlar geçirmiş ve halen kaçak kazıcıların en çok uğradığı alanlardan biri haline gelmiştir" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ekositemi Koruma Ve Doğa Sevenler DerneğiGerga Antik KentiDefine Kazıları
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