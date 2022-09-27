GENÇLİĞİN YENİ İDOLÜ DAVUT AKDOĞAN SÖYLEŞİ TURUNA HAZIRLANIYOR

HABER: NEDRET HOTUN

Oyunculuk ve modellik alanında tanınan Davut Akdoğan lise ve üniversite öğrencilerine yönelik söyleşi programlarına hazırlanıyor. İstanbul’dan başlayacak tur programına birçok il ve ilçeyi dahil eden Davut Akdoğan doğu ve güneydoğu illerine de hazırlanıyor.

Akdoğan, oyunculuk ve modellik sektörünün ciddi tehlikeler barındırdığını, gençlerin dikkatsiz ve hevesle atıldıkları bu alanda önemli tehlikelerle karşılaşabileceğini, bu konuda referanslı ve güvenilir ajanslar dışında alanın merdiven altı ajanslarına kendilerini ve hayatlarını kaptırmamaları gerektiğini anlatacak.

Manken ve oyuncu Davut Akdoğan anne ve babalara da önemli mesajlar vererek çocuklarının heveslerine ve hedeflerine yönelik her aşamada yanlarında olmaları gerektiğini ifade edecek. Youtube, instagram gibi sosyal medya hesaplarından video çekimlerine başlayan manken Davut Akdoğan bu alanda heves ve hedef belirleyen gençlere rehberlik desteği vereceğini açıkladı.

Ülkedeki uyuşturucu, fuhuş ve benzeri menfi alanlarda tuzağa düşen gençlerin en temel sorunlarından birinin aile içi iletişim eksikliği ve sevgi duygusunun karşılıklı al ver çerçevesinde olmadığına değinen Davut Akdoğan ‘AİLE HERŞEYDİR’ sloganıyla turlarına hazırlanıyor.