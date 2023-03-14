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Genç oyuncu Ömer Hadimli, ‘Adrian’ karakteriyle TRT 1 ekranlarında

Ömer Hadimli, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde başarılı oyunculuğuyla dikkatleri üzerine çekiyor…

14 Mart 2023 Salı 14:30
Genç oyuncu Ömer Hadimli, ‘Adrian’ karakteriyle TRT 1 ekranlarında

Haber: Aslan Sayım

Birçok belgesel, kısa film ve dizi de karşımıza çıkan oyuncu Ömer Hadimli, TRT 1 de yayınlanan ve her hafta reyting rekorları kıran Alparslan Büyük Selçuklu’daki ‘Adrian’karakteri ile tekrar izleyicilerin karşısına çıktı.

Genç oyuncu daha önce, Tatar Ramazan, Aşkın Dili Yok, Aşk Sana Benzer, Arka Sokaklar gibi dizi ve sinema filmlerinde rol aldı ve yine daha önce Çağan Irmak gibi dünyaca ünlü yönetmenlerle çalıştı.

Ömer Hadimli, İzmir Tireli ve bu ilçede de Drone ile Tire’nin tanıtım filmlerini çekmiş ve yine birçok tanıtım filmi, kısa film, klip, dizi gibi projelerde kamera arkasında yer almış. 

Genç oyuncu ‘Adrian’ karakterine başarılı bir şekilde hayat verirken, başka dizi ve reklam projelerden de teklifler almaya devam ediyor.

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