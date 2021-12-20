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GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU

20 Aralık 2021 Pazartesi 10:53
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GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞ'IN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI "FEDAİ" DİZİSİ  YOLCULUĞU

Daha önce magazin sayfamızda yer alan haberimizde siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız Adana ilinde yaşayan,kenar mahalle çocuğu olan Muhammed Ali ışıktaş şimdilerde başarısına yenilerini eklemenin peşinde....Çok genç ve hırslı olan bu genç şimdi kendi yazdığı bir dizi filmi (FEDAİ) hayata geçirmek için kuzeni AZİZ IŞIKTAŞ ile birlikte kolları sıvadı...Yapımcılığı senaryosu ve yönetmenliği kendine ait olan dizinin başrolünde de yine kendisi yer alıyor...Ekipman ve çekim ekibini toplayan Muhammed Ali ışıktaş adından söz ettirmeye devam ediyor...Ünlü oyuncu ve aktörlerden eğitim alan ışıktaş,azmi ve hırsı ile şimdiden hocalarının gönlünde taht kurmuş durumda...Bir çok tecrübeli oyuncu ile hayata geçecek olan dizide Muhammed Ali ışıktaş'ın kuzeni olan Aziz ışıktaş,Dizi filmde "CANDAŞ"karakterine hayat vermekle beraber görüntü yönetmenliğinide üstleniyor...
 Çekimlerine 5 Aralık 2021 tarihinde başlanan Dizinin kadrosunda bulunan özellikle hüddam gibi türk korku filmlerinin en iyi serilerinden birinde ana castta rol alan ve bir çok dizi film ve sinema filmlerinde yer almakta olan sektörün tanınmış yüzü AYŞE KAYA ile birlikte bir çok tanınmış isimler yer alıyor...peki nedir bu dizinin hikâyesi...

 FEDAİ  dizisi Almanya'dan dönen gencin mahallesinde yaşanan olayları konu almakta...peki dizide Muhammed Ali ışıktaş'ın hayat vereceği karakter kim ?
 Feride anne karakterininAlmanyadan dönen oğlunu oynayacak  olan Muhammed Ali ışıktaş "FERMAN" Karakterine hayat verecek..ilk bölümleri youtube kanalında yayınlanacak olan dizinin konusu göz önünde bulundurulursa,adanada çok ses getireceğine benziyor...Genç oyuncumuza ve ekibine şimdiden başarılar diliyoruz...sizde merak ediyorsanız dizinin Instagram sayfasina @fedai__dizisi  hesabından ulaşabilirsiniz...


Haber:
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

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GENÇ OYUNCU MUHAMMED ALİ IŞIKTAŞIN KUZENİ İLE BAŞLATTIĞI FEDAİ DİZİSİ  YOLCULUĞU
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