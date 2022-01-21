Genç Kristal İkincilik Ödülü Sude Güven ve Hüseyin Görür'ün Oldu

Maltepe Üniversitesi GSF Grafik Tasarımı Bölümü son sınıf öğrencisi Sude Güven ve ekip arkadaşı Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü son sınıf öğrencisi Hüseyin Görür 33. Kristal Elma yarışmasında “Zirve Burada” konulu sunumlarıyla Genç Kristal ikincilik ödülünü kazandılar.

BTC Türk markasına liderlik kampanyası hazırlayıp sunan öğrenciler, BTC Türk’e liderlik konumlandırması, onun içerisinde strateji, senaryo ve keyvisual çalışmaları hazırladılar. Öğrenciler, bütün bir kampanya projesi için yaptıkları ve sundukları çalışmaları ile Genç Kristal ödülüne layık görüldüler.