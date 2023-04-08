Genç Günler Başvuruları Başlıyor

İSTANBUL- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, 36 yıldır düzenlediği Genç Günler’in 37.’sinin hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da konservatuvarlar, tiyatro bölümleri ve üniversitelerin tiyatro kulüpleri hazırladıkları oyunlarla Genç Günler’e başvurabilecek.

26 Nisan’a kadar…

“Daima Genç” ana sloganı ile düzenlenen Genç Günler, 37.’sinde “Daima İleri” mottosuyla düzenlenecek. 26 Nisan’a kadar oyun başvurularının kabul edileceği Genç Günler, bu yıl 6-12 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

Genç Günler Programı, 2 Mayıs tarihinde İBB Şehir Tiyatroları web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

HABER: GİZEM ÇAKAL