GEMLİK BASIN TV'NİN KONUK ŞAİRİ " DAMLA AYDEMİR GÜRSOY'un DİLİNDEN { ÖNCE VATAN GAZETESİ - DUYGULARIN ADRESİ } ŞİİR KÖŞESİ BAHSEDİLMİŞTİR 

Gemlik Basın Tv'nin tarafından hazırlanan Moderatör Hasan Azkıran ile '' Altın Kalemler '' programının konuğu Şair " Damla Aydemir Gürsoy " şiirlerinin Nihat İlikcioğlu 'nun Önce Vatan Gazetesi { Duyguların Adresi } şiir köşesinde yayınlandığını

programın 03.05 dakikası 03.14'e kadar olan bölümünde ve Jüri Başkanı Nihat İlikcioğlu''ndan bahsetmiştir.

Şair Damla Aydemir Gürsoy ve Hasan Azkıran'a sonsuz şükranlarımı sunuyorum

https://m.facebook.com/story. php?story_fbid= 1048951805655161&id= 2035183643391980

linkini tıklayarak programın içeriğini izleyebilirsiniz ve dinleyebilirsiniz

Önce Vatan Gazetesi

Duyguların Adresi Yönetmeni

Nihat İlikcioğlu

Tel. 0 532 764 44 48