Geleneksel yöntemlerle tahin üretimi

ŞIRNAK - Şırnak'ta, Cudi Dağı eteklerindeki 153 yıllık tarihi değirmen, 'taşınmaz kültür varlığı' tescili aldıktan sonra restore edilip, modern bir görünüme kavuştu. 4'ü kadın 6 kişinin çalıştığı tarihi değirmene getirilen susamlar, öğütülerek tahin elde ediliyor. 24 saat kesintisiz öğütme işleminin yapıldığı değirmende, bir sezonda 30 ton tahin üretiliyor.



Cudi Dağı eteklerindeki Kumçatı beldesinde, 1869 yılından beri tahin üretimi yapılan tarihi değirmen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca 'taşınmaz kültür varlığı' olarak tescil edildi. Tescilin ardından 153 yıldır Kumçatı'da yetişen susamlar ile tahin üretimi yapılan değirmen, bakanlığın 110 bin TL'lik hibe desteği ile restore edildi. Su ile çalışan değirmen restorasyon sonrası modern bir görünüme kavuştu. Tarlalardan toplanan susam yıkandıktan sonra evlerin damında kurutmaya bırakılıyor. Kurutma işleminin ardından odun ateşinde kavrularak, öğütülmeye hazır hale getiriliyor. Daha sonra 4'ü kadın 6 kişinin vardiyalı olarak çalıştığı tarihi değirmene getirilen susamlar, öğütülerek tahin elde ediliyor. 24 saat kesintisiz öğütme işleminin yapıldığı değirmende, bir sezonda 30 ton tahin üretiliyor.



'GÜNDE 400 KİLO TAHİN ELDE EDİYORUZ'



Değirmenin sahibi Müzbah Demir (47), günde yaklaşık 400 kilo tahin elde ettiklerini belirterek, "Değirmenimiz geçen sene Kültür Turizm Bakanlığı'nca restore edildi. Değirmenimizin 1869'dan günümüze kadar 153 yıllık geçmişi var. Burada tahin üretiyoruz, yüzde 100 yerli. Ata tohumundan gelme bir susam. Değirmenimiz su ile çalışıyor. 24 saat kesintisiz çalışıyor. Hem kendimize hem de çevre köy, belde ve ilçelerden gelenler, tahin üretiyoruz. 1 kilo ham susamdan 800 gram tahin çıkıyor. İnternet üzerinden istenen her yere gönderiyoruz. Kilosu da 100 lira" dedi.