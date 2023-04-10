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Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması Sonuçlandı

Gelibolu Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla geleneksel hale getirdiği konusu bu yıl "Çocuklar! Gelecek Yüzyıl İçin Atatürk’e Ne Anlatmak İstersiniz?” olarak belirlenen ödüllü yarışmanın 8’incisi sonuçlandı.

10 Nisan 2023 Pazartesi 17:12
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Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması Sonuçlandı

ÇANAKKALE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla; Gelibolu Belediyesi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen, resim ve şiir olmak üzere iki dalda yapılan yarışma sonuçlandı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşku ve heyecanını aşılamak, bayramın onlar için ne ifade ettiğini öğrenme amacını taşıyan yarışmanın seçici kurulu, eserleri değerlendirerek dereceye giren öğrencileri açıkladı.

Atatürk’ün “Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin” sözünden hareketle yola çıkarak, konusu bu yıl "Çocuklar! Gelecek Yüzyıl İçin Atatürk’e Ne Anlatmak İstersiniz?” olarak belirlenen, şiir yarışması için  51, resim yarışması için  109 olmak üzere toplam 160 eser teslim edildi.

Belediye Meclis Üyeleri Mustafa Çoban, Deniz Cankara ile Türk Dili Edebiyatı, emekli ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevlendirdiği Türkçe ve Görsel Sanatlar öğretmenlerinden oluşan seçici kurulun yaptığı değerlendirme sonucunda dereceye girerek ödül alan öğrenciler belirlendi.

Yarışmada resim dalında;  ilkokullar arasında Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’ndan Azra Alkan birinci, Piri Reis İlkokulu’ndan Gizem Ata ikinci, Gazi Süleyman Paşa İlkokulu’nda Cemre Maya üçüncü oldu. Gelibolu Akademi Kültür Koleji’nden Zeynep Ceren Eylik’in eseri bu dalda mansiyon ödülüne layık görüldü.

Resim kategorisinde ortaokul öğrencileri arasında 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan Beyna Ekentok birinci olurken, Namık Kemal Ortaokulu’ndan Asya Durukan ikinci, 100.Yıl Barış Ortaokulu’ndan Meral Uludağ üçüncü oldu. Bu dalda mansiyon ödülüne de jüri tarafından 100.Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Umay Ece Aslan layık görüldü.

Şiir kategorisinde Piri Reis İlkokulu’ndan “Özledim Atam” isimli eseri ile Halil Ata Aktaş birinci, 26 Kasım İlkokulu’ndan “Sana Söz Atam” isimli eseri ile Mısra Sarul ikinci, yine aynı okuldan “Atatürk’e Anlatmak” isimli eseri ile Zeynep Kaçar üçüncü oldu. Bu dalda 75.Yıl Cumhuriyet İlkokulu’ndan “Özgürlük” isimli eseri ile Edanaz Kuş mansiyon ödülüne layık görüldü.

Diğer yandan şiir kategorisinde ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen yarışmada ise 100.Yıl Barış Ortaokulu öğrencisi Ahmet Talha Erol “Sana Anlatmak İsterim” isimli eseri ile birinci olurken, Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu’ndan “Umut Oldun Geleceğe” isimli eseri ile Zeynep Eda Can ikinci, Namık Kemal Ortaokulu’ndan “Sana Söz” isimli eseri ile Emin Kerem Bilik üçüncü oldu. Bu grupta Bolayır Şehit Nuriye Ak Ortaokulu öğrencisi Gamze Yalın’ın “Sen Rahat Ol Atam” isimli eseri de mansiyon ödülüne layık görüldü.

Yarışmada dereceye giren öğrencilerin hediye çekleri ve teşekkür belgeleri ise 12 Nisan Çarşamba günü Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenecek program ile saat 15:00’de takdim edilecek. Yine yarışmaya katılan tüm eserler AKM’nin ikinci katında açılacak sergi ile aynı gün görücüye çıkacak.

HABER : EMİR YÜCEL 

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Anahtar Kelimeler:
Geleneksel Ödüllü 23 Nisan Yarışması
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