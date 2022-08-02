Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 29
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.673,50
ALTIN
1.027,52
DOLAR
17,96
STERLİN
21,95
EURO
18,38
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim Görevlisi alıyor
Sinop Üniversitesi 5 Öğretim...
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
Karabük Üniversitesi Öğretim görevlisi...
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel alacak
İSKİ 223 Sözleşmeli Personel...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Hitit Üniversitesi 23 Sözleşmeli Personel İstihdam Edecek
Hitit Üniversitesi 23 Sözleşmeli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne Başvurular Başladı

İstanbul Sinema Müzesi (İSM), geleceğin sinemacıları için eğitim program başlatıyor.  Uzman isimlerin eğitmen olarak katılacağı “Gelecek Sinemada” projesi ücretsiz gerçekleştirilecek.

02 Ağustos 2022 Salı 16:48
“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne Başvurular Başladı

İSTANBUL- Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Gelecek Gençlerde” destek program kapsamında İSM tarafından gerçekleştirilecek eğitim programı için başvurular 21 Ağustos 2022 tarihine kadar devam edecek.

Dinamik, yeni fikirlere, teknolojilere, hikaye anlatılarına açık bir alan olan “Gelecek SinemadaProje Geliştirme Atölyesi’yle, nitelikli sinemanın gelişmesi için proje ön yapım ve tasarım aşamalarının iyi çalışılması, yol haritasının iyi çizilmesi ve sektörün bir kültür olarak da gelişmesi amaçlanıyor.

Atölye Tasarımının ve Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan’ın üstendiği “Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne 16-26 yaş aralığındaki gençler seçilecek.  Atölye çalışmaları 5 ay sürecek.

“Fikirden Filme Giden Yol”, “Logline, sinopsis, treatman, senaryo”, “Bir filmin sahne analizi”, “Moodboard”, “İş akışı,planlama ve bütçeleme”,”Meslek birlikleri, marketler,fonlar”, “Sunum dosyasının sırrı”, “Proje Sunumu”, “Film ve Teorik Evren”, “Medya Hukuku”, “Kitlesel Fonlama Pazarlama, Dağıtım, Ürün Geliştirme” gibi başlıklarda eğitimlerin verileceği proje kapsamında “Ustalarla Buluşma” bölümünde de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve oyuncularıyla buluşmalar gerçekleştirilecek.

“Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’nin %80’ine katılım sağlayanlara program sonunda katılım belgesi verilecek. Atölye sonunda seçilen en başarılı ilk 3 film sunum dosyası sahibine staj imkânı sağlanacak.

Atölye programına katılım için başvurular www.geleceksinemada.com  internet sitesi üzerinden yapılabilecek.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Haber: Elif HayvalıGelecek SinemadaProje Geliştirme AtölyesiEn Iyi Sinema MüzeleriIstanbul Sinema MüzesiÜCRETSİZ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
“ANGEL” Sergisi - Galerıe D’Art La Vısıone
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP
NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ ADAYI DÜNYACA ÜNLÜ YAZARDAN 83. KİTAP
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu
Kültür ve turizm beldesi Çavuşlu
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
DÜŞLERE DOKU(N)MAK SERGİSİ
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı
Gizem Kara’dan İsmail YK Şarkısı
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU
TÜRK DÜNYASI YALOVA’DA BULUŞTU
Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Karma” Başlıklı Sergisi
Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Karma” Başlıklı Sergisi
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN
İSTANBUL FESTİVALİ’NDE SELDA BAĞCAN
IV. MURAT OPERASINA İSTANBUL SEYİRCİSİNDEN YOĞUN İLGİ
IV. MURAT OPERASINA İSTANBUL SEYİRCİSİNDEN YOĞUN İLGİ

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول