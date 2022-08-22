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GELECEK SİNEMADA BAŞVURULARI 1 EYLÜL’E UZATILDI

İstanbul Sinema Müzesi’nden (İSM) Genç Sinemacılara Müjde: Eğitim Programı Başvuruları 1 Eylül’e Uzatıldı

22 Ağustos 2022 Pazartesi 14:27
GELECEK SİNEMADA BAŞVURULARI 1 EYLÜL’E UZATILDI

İSTANBUL- Sinema Müzesi’nden(İSM), genç sinemacıları sevindirecek haber geldi. Gelecek Sinemada eğitim programının başvuruları 1 Eylül’e uzatıldı.

 Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “Gelecek Gençlerde” destek program kapsamında İSM tarafından gerçekleştirilecek eğitim programına gençler büyük ilgi gösterdi. “Gelecek Sinemada” projesinin başvuru süresi 21 Ağustos’tan 1 Eylül’e alındı.

Nitelikli sinemanın gelişmesi için proje ön yapım ve tasarım aşamalarının iyi çalışılması, yol haritasının iyi çizilmesi ve sektörün bir kültür olarak da gelişmesi amaçlandığı “Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’yle, uzman isimlerin eğitmen olarak katılacağı proje ücretsiz gerçekleştirilecek. Atölye Tasarımının ve Koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan’ın üstendiği “Gelecek Sinemada” Proje Geliştirme Atölyesi’ne 16-26 yaş aralığındaki gençler seçilecek. Atölye çalışmaları 5 ay sürecek.

HABER: ELİF HAYVALI 

Önce Vatan Gazetesi

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