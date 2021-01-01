Geleceğin sanatçılarını pandemi de durduramadı

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf öğrencileri, pandemi nedeniyle bir araya gelemedikleri için çalışmalarını online ortamda sürdürüyor.





BUÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı’nda pandemi nedeniyle derslerin bir kısmı yüz yüze bir kısmı da çevrimiçi yürütülüyor. Yarıyıl boyunca kalabalık bir grup olması nedeniyle çalışmalarını çevrimiçi yapmak durumunda kalan 4. sınıf koro öğrencileri, ürünlerini salgın nedeniyle canlı konserlerle seyircilerle buluşturamadı. Öğrenciler bu sorunu online ortamda çözmeyi başardı. Dijital ortamda bir araya gelen öğrenciler, hazırladıkları videolar aracılığı ile hem birlikte şarkı söylemenin mutluluğunu yaşıyor hem de çalışmalarını sergileme fırsatı buluyor. Öğretim Görevlisi Şef Zeynep Göknur Yıldız yönetimindeki Müzik Eğitimi Anabilim Dalı 4. sınıf korosu öğrencileri, dönem içerisinde birçok esere bu yöntem ile hayat verdi. Öğrenciler son olarak, düzenlemesi Hakan Önsöz’e ait olan Anonim Türkü “Kızılcıklar” eserini video kolaj yöntemi ile birleştirerek yayınladı.