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‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’
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‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’

İzmir'in Çiğli ilçesi Çamaltı Tuzlası sınırları içindeki Kuş Cenneti, 289 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’

İzmir'in Çiğli ilçesi Çamaltı Tuzlası sınırları içindeki Kuş Cenneti, 289 kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

15 Şubat 2019 Cuma 15:21
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‘Gediz Deltası UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmeli’

İZMİR - İZMİR'in Kuş Cenneti olarak bilinen ve özellikle flamingoların yaşadığı önemli bir sulak bölge konumunda olan Gediz Deltası'nın, UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmesini isteyen Doğa Derneği, bir rapor hazırlayarak Kuş Cenneti'nin UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterlerinin tümüne uyduğunu bildirdi. Raporu, Doğa Derneği'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, Yrd. Doç. Erol Kesici ve Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol hazırladı.

İzmir'in Çiğli ilçesi Çamaltı Tuzlası sınırları içindeki Kuş Cenneti, 289 kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında ise yüz bine yakın su kuşunu konuk ettiği bilinen Gediz Deltası sulak alanı aynı zamanda Türkiye'deki 14 Ramsar Alanı'ndan (Ramsar sözleşmesiyle koruma altına alınmış sulak alan) biridir. Özellikle flamingoların yaşadığı önemli bir sulak bölge konumunda bulunan Gediz Deltası'nın UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak kabul edilmesini isteyen Doğa Derneği, bir rapor hazırladı. Aynı zamanda imza kampanyası da başlatıldı. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ahmet Karataş, emekli Yrd. Doç. Erol Kesici ve Doğa Derneği Koruma Programı Koordinatörü Itri Levent Erkol'un hazırladığı rapora göre, Kuş Cenneti, UNESCO Dünya Doğa Mirası kriterleri arasında bulunan şartları taşıyor.



'TÜRKİYE'DE UNESCO DÜNYA DOĞA MİRASI STATÜSÜNE SAHİP ALAN YOK'

Hazırlanan raporda, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri olan, aynı zamanda doğal SİT alanı kabul edilen Gediz Deltası'nın, UNESCO Dünya Doğa Mirası Listesi’ne dahil edilebilmesi için, Dünya Miras Komitesi tarafından belirlenen olağanüstü evrensel değerini ölçen dört doğal kriterden sadece birini karşılamasının yeterli olacağı belirtildi. Türkiye’de UNESCO Dünya Doğa Mirası statüsüne sahip bir alanın bulunmadığı da aktarıldı. Alanda; üreyen tepeli pelikan, flamingo, küçük kerkenez, kılıçgaga, kocagöz, bataklık kırlangıcı, akça cılıbıt, mahmuzlu kızkuşu, Akdeniz martısı, küçük sumru ve Hazar sumrusunun bulunduğu kaydedildi.


'25 BİN 239 KUŞ TÜRÜNÜ BARINDIRIYOR'

Kuş Cenneti'nin, kışın aralarında küçük karabatak, tepeli pelikan, flamingo ve angut bulunan büyük sayıda su kuşunu (25 bin 239) barındırdığına vurgu yapan Doğa Derneği Genel Koordinatörü Dicle Tuba Kılıç, "1979 yılında Büyük Kanyon, 2000 yılında Amazon Yağmur Ormanları, UNESCO Dünya Doğa Mirası ilan edildi. İzmir’in Gediz Deltası'nın da tıpkı bu alanlar gibi tüm dünya ölçeğinde değerli eşsiz bir doğa mirası" dedi. Kılıç, akademisyenler tarafından hazırlanan bilimsel raporların, Gediz Deltası’nın UNESCO Dünya Doğa Mirası unvanını fazlasıyla hak ettiğini ortaya koyduğunu söyledi. Bu nedenle başta Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumların, Gediz Deltası’nın UNESCO listesine alınması için gerekli başvuruları yapmasını isteyen Kılıç, "Böylesine değerli bir doğal alan, hiçbir zarar gelmeden yaşatılmalı, İzmir halkına ve gelecek nesillere UNESCO Dünya Doğa Mirası olarak armağan edilmeli" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Gediz DeltasıUNESCO
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