“Geçmişin Parmak İzleri”

HABER: ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL - Sergi açılış kokteyli öncesi katılımcı sanatçılar serginin temasına dair eserlerinin tanıtım konuşmasını yaptılar.

Sanat, basın ve bir çok alandan sanatseverlerin kalabalık katılımı sergiye renk verdi. Sergiye katılan sanatçıların eserleri sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sergi sanatseverler tarafından Teşvikiye’deki “NişArt Galeri” de 4 Şubaty’a kadar ziyaret edilebilecektir.

Sergide Eserleri Yer Alan Sanatçılar

Adnan Çoker, Arzu Taşan, Ayşe Himmetoğlu Hedili, Ayşe Resa Uner Irmak, Başak Korkut, Biray Demiray, Defne Bedriye Yenilmez, Dilek Vural, Emel Şinik, Ergin İnan, Esra Meral Demircan, Esra Ruhi, Gizem Güzeltepe, Gökhan Taner, Habib Aydoğdu, Hayrettin Ökçesiz, Halil Keskin, Hrasun Sergio, Hüseyin Alpaslan, Kemal Özdemir, Leila Vereta Kaya, Meltem Avcı Beyazıtoğlu, Müslüm Teke, Müyesser Görsev Özdemir, Müzeyyen Çiçek, Meriç Pabuçcuoğlu, Nazhat Ali Hamza, Nesligül Hasdemir, Nihal Arık, Nurhan Köksal, Ogün Yücel, Özlem Yıldırımtürk, Orhan Kurmalı, Orhan Umut, Rabia Atalay,Safiye Mine Erdurak, Tennur Gülsum Barın, Tülin Tanrıöver, Ulaş Önder,Yeşer Yelmez Meriç,Yüksel Koyuncu, Zehra Parvizi, Zeki Faik İzer

