Gece 8 Mevsim Ödüllü Genç Keman Virtüozu Yury Revich 19 Aralık'ta CRR'de

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL



Ödüllü genç keman virtüözü Yury Revich, Vivaldi’nin Dört Mevsim’i ile Astor Piazzolla’nın Buenos Aires’in Dört Mevsimi eserini harmanladığı, 8 Mevsim (8 Seasons) projesiyle İstanbullu müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu’nda 19 Aralık’ta gerçekleşecek konser, saat 19.00’da başlayacak. Revich’e konserde, CRR Genç Oda Orkestrası eşlik edecek.

Echo Klasik, Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri ve Viyana Beethoven Merkezi gibi saygın kurumlarca verilen birçok ödülün sahibi keman virtüözü Yury Revich 19 Aralık’ta CRR’de konser verecek. Revich, ona Avrupa’nın en prestijli klasik müzik ödüllerinden biri olan ICMA’yı getiren 8 Mevsim’i icra edecek. Vivaldi’nin İtalyan fırtınalarıyla, Piazzolla'nın tutkulu ritimlerinin harmanlandığı bu eser; teknik, hız ve duygu aktarımı bakımından yüksek virtüözite gerektiriyor.

Yury Revich’e CRR Genç Oda Orkestrası’nın eşlik edeceği konserde, sanatçı aynı zamanda orkestrayı da yönetecek. Konserde icra edilecek 8 Mevsim; Antonio Vivaldi'nin Dört Mevsim’i (Le Quattro Stagioni) ile Astor Piazzolla’nın Buenos Aires’in Dört Mevsimi’nin (Four Seasons of Buenos Aires) ahenkle harmanladığı bir çalışma.

Beethoven’ın Eskizleriyle Müzikte Geri Dönüşümü Başlattı

Genç sanatçı besteci ve icracı yönü dışında gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de dikkat çekiyor. Çocukların hayallerini gerçekleştirmek amacıyla yürüttüğü Dreamland bunlardan en önemlisi. Revich ayrıca geri dönüşüme ve küresel ısınmaya dikkat çekmek Beethoven’ın yazdığı ve kullanmadığı notalardan, eskizlerden yeni besteler yaparak müzikte geri dönüşümü başlatmış.

Rüzgârın Hissettirmek Gerekir

Yury Revich'in 8 Mevsim çalışmasının yapı taşını oluşturan ilk eser; dünya üzerinde en çok seslendirilen eserlerden biri olma özelliğine sahip Vivaldi’nin “Dört Mevsim”i . Yury, Vivaldi’nin bu başyapıtına daha çok küçükken âşık olduğunu, favorisinin ise kış konçertosu olduğu söylüyor. Genç virtüoz eserle bağını şu cümlelerle anlatıyor: “Dört Mevsim konser repertuarımın temeli ve vazgeçilmezlerinden biri. Böyle bir eseri yorumlamak elbette çok zor bir iş ve müzik literatüründe farklı çalınıp yorumlanmış binlerce kayıt mevcut. Benim için önemli olan, bu muhteşem müzikal tuvalin arkasındaki hikâyemi anlatmak. Eseri icra ederken rüzgârın geldiğini hissetmem, dinleyene de hissettirmem gerekir. Benim için bu eser, dört güçlü triptik barok ses efektini hikâye anlatımıyla birleştiren bir başyapıt; içine işlenmiş tüm eylemlerin bir parçasıymışız gibi hissetmemizi sağlayan bir şaheser.”

Tüm Duyguları İçinde Barındıran Eser: Buenos Aires’in Dört Mevsimi

Revich’in “8 Mevsim” çalışmasının diğer yapı taşı “Buenos Aires'in Dört Mevsimi” olarak bildiğimiz Astor Piazzolla’nın Cuatro Estaciones Porteñas isimli eseri. Eser, türünde başyapıt kabul ediliyor. Piazzolla bu eserde, Kuzey ve Güney Yarımküre'nin karşılık gelen her mevsiminden müzikal alıntılar ekleyerek Vivaldi’nin ünlü eseri “Dört Mevsim”e somut bir gönderme yapıyor.

Revich’in Piazzolla ve tango tutkusu annesinin onu 13 yaşında götürdüğü dans okulunda başlamış. Piazzolla’nın 4 Mevsim’inde, Vivaldi'de olduğu gibi, orkestra ile solo arasında karşılıklı bir atışma olduğunu söyleyen Revich sözlerine şöyle devam ediyor: “Bu eserde müzik son derece çeşitlidir, bazen enstrümanlar arasında eğlenceli diyaloglar duyulur. Mesela eserin “Kış” bölümünde keman ve çello arasında süregelen tutkulu bir sohbeti rahatlıkla duyabilirsiniz. Piazzolla müziği kesinlikle çok dokunaklı. Bu tangolarda bazen hüzünlü, melankolik, birdenbire çok duygusal, öfkeli, mutlu, eğlenceli, çekici, tatlı yada zarif olarak tanımlayabileceğimiz tüm bu duyguları duyabilirsiniz. İşte tüm bunlar Piazzolla müziğine harika canlılığını veren dâhiyane karakteristik tango dokunuşlarıdır.”



Yury Revich Hakkında:

Rus asıllı Avusturya vatandaşı Revich, “Echo Klasik” (ECHO Klassik Awards) ve “Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri” (ICMA) ve “Viyana Beethoven Merkezi” (Beethoven Center Vienna) tarafından “Yılın Genç Müzisyeni” gibi birçok ödülün sahibi.

4 Kuşak Kemancı

Yury Revich besteciliğin yanı sıra kendi projesi olan “Sanat Konserleri” dizisi “Friday Nights With Yury Revich” (Yury Revich ile Cuma Akşamları) ve UNICEF ortaklığıyla düzenlediği “DREAMLAND” yardım konserleri organizasyonunun kurucusu ve sanat yönetmenliğini yürütüyor. Kendi kısa film ve videolarının rejisörlüğünü ve yönetmenliğini de yapan Revich, “Eye Jewellery” (Göz Mücevheri) adını verdiği tasarımların da yaratıcısı.

1991’de Moskova’ da dünyaya gelen Revich, 4 kuşak kemancı bir ailden geliyor. İlk keman eğitimini babasından alan sanatçı daha sonra Moskova Müzik Akademisi’ne devam etmiş. Avrupa’ daki çeşitli saygın okullarda tekniğini geliştirmek için eğitimler alan Revich Avusturya – Viyana’da yaşıyor.

Çocukların Hayallerini Gerçekleştiriyor

Dünyanın pek çok ülkesinde konserler veren genç sanatçı; 2015 yılında katıldığı “Uluslararası Klasik Müzik Ödülleri” (ICMA) yarışmasında “Yılın Genç Sanatçısı” ödülünü ve 2016 yılında da “Echo Klasik” (ECHO Klassik Awards) ödülünü kazanmış.

Sanatçı gerek bireysel, gerekse kurucusu olduğu hayır organizasyonları ile UNICEF Avusturya’nın resmî destekçisi. Revich ilk bireysel yardım konserini, 2011 yılında Japonya’ da yaşanan tsunamisi felaketi kurbanları için Viyana’da düzenlemiş. 2015 yılında ilkini gerçekleştirdiği ve şu an Avrupa’nın en büyük “Otizm Farkındalığı” etkinliklerinden biri haline gelmiş “All for Autism” i gala etkinliğini düzenlemiş.

Yury Revich göz bebeği olarak nitelendirdiği sadece çocuklara destek ve yardımı amaç edinmiş projesi “DREAMLAND”i kısaca şöyle tanımlıyor. “Dreamland yardıma muhtaç, zorluk çeken ve imkânsızlıklarla boğuşmak zorunda kalan çocuklara hayallerini yaratmaları ve ulaşmaları için iyi amaçlar uğruna fedakâr insanları bir araya geldiği bir proje.”

Dreamland’in ilk projesi 2017’de Suriye’deki okullar için uygun su sistemlerinin kurulmasına fon sağlamak amacıyla “UNICEF Dreamland” adı altında Viyana’ da gerçekleşmiş. Halen bu proje UNICEF Avusturya önderliğindeki bu temiz su projesi başarıyla fon toplamaya devam etmekte.