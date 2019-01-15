Gazino kültürüne Orka dopingi

İSTANBUL- Başarılı performanslarıyla adından söz ettiren Orka Orkestrası, gazino kültürünün son mirasçısı Günay Restorantta sahneye çıktı. Zengin repertuvarıyla alanlarında başarılı grup, müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı. Orkestra’nın kurucusu Özgür Ordulu, “Sahne için bir çok şarkıyı taradık ve kusursuz bir repertuvar elde etmeye çalıştık. Umarım bizi tercih edip gelen müzikseverler, memnun kalmıştır” dedi. Orka Orkesrası, ocak ayında Günay Restorantta sevenleriyle buluşmaya devam edecek.

Haber: Elif Günay