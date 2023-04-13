Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.162,61
ALTIN
1.271,66
DOLAR
19,34
STERLİN
24,25
EURO
21,41
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN KAT KARŞILIĞI İNŞAAT YAPIM İŞİ İHALE İLANI
İSTANBUL İLİ, ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN...
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ-BAHÇELİEVLER İSTANBUL SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR...
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti turizme kazandırılacak

Gaziantep'te dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olan Dülük Antik Kenti, turizme kazandırılacak.

13 Nisan 2023 Perşembe 16:08
1 Okunma
Gaziantep'teki Dülük Antik Kenti turizme kazandırılacak

GAZİANTEP AA- Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, antik kentin turizm potansiyelini ortaya çıkarmak ve tanıtımı noktasında izlenecek yol haritasının belirlenmesi amacıyla, Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.

Uzun süre insanlar için değerli bir yerleşim yeri olan, Hitit döneminden Bizans dönemine kadar dini merkez özelliğini barındıran Dülük Antik Kenti'nde kaya mezarları, taş ocağı ve yerleşim kalıntılarının korunması, teknoloji ile entegre edilmesi planlanıyor. Bölgenin şahit olduğu tarihi dönemler, ziyaretçilere görsel ve işitsel olarak da yansıtılacak.

İçinde Pers kökenli dönemin askerlerinin inandığı din olarak bilinen, bölgede Roma lejyonlarındaki askerlerin de yoğun etkilendiği gizli ibadet edilen Mitra Tapınağı'nın bulunduğu antik kent için çevreye uyumlu planlamalar hayata geçirilecek.

Bahriye Üçok Toplantı Salonu'nda organize edilen, Gaziantep Müzesi Müdürü Özgür Çomak ile kurum müdürleri ve uzmanların da katıldığı toplantıda, Anadolu'da bulunan Mitras Yeraltı Tapınağı'nın ilki, dünyada ise bu dinin bulunan en büyük tapınağı özelliğini barındıran ve iki bölümden oluşan yapıya ilişkin hazırlanan tasarımlar ele alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Dülük Antik Kenti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Cengiz Çekil'in en kapsamlı sergisi Arter'de sanatseverlerle buluştu
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
Frank Nitsche'nin "Turkish Delight" adlı sergisi Pilevneli Galeri'de açıldı
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
"10. Frankfurt Türk Tiyatro Festivali" 26 Mayıs'ta başlayacak
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor
Korku ve komediyi birleştiren "Renfield" vizyona giriyor
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne" filmi 76. Cannes Film Festivali'nde yarışacak
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak
Don Kişot balesi, AKM'de seyirciyle buluşacak
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
Marmaris'e sezonun ilk kruvaziyeri 450 yolcusuyla geldi
Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor
Adana tarım, sanayi ve kent müzeleri ziyaretçilere hazırlanıyor
Kazakistan’da tarihi haritalar sergisi açıldı
Kazakistan’da tarihi haritalar sergisi açıldı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi