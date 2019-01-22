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Gaziantep Tarih Kültür Sanat Kulübü Toplantısı... 

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız…

Gaziantep Tarih Kültür Sanat Kulübü Toplantısı... 

Zambak Karabay’ın haberi için tıklayınız…

22 Ocak 2019 Salı 17:47
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Gaziantep Tarih Kültür Sanat Kulübü Toplantısı... 

HABER: ZAMBAK KARABAY

Yeni yıl ile birlikte kuruluş işlemlerini tamamlayan Gaziantep Tarih Kültür Sanat Kulübü, tanışma toplantısı İstanbul ve Gaziantep’ten seçkin davetlilerin katılımıyla 19 Ocak Cumartesi günü Balmumcu’daki Renaissance Istanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşti.

Gaziantep Tarih Kültür Sanat Kulübü Kurucu Başkanı Ali Araptarlı ve çok sayıda seçkin kulüp üyelerinin katıldığı toplantıda Gaziantep’in tarihi geçmişi ve günümüze dair tarihi değerlerinin tanıtımına dair yapılması gereken programlar değerlendirildi.  

Kulubün İstanbul Grubu’nun Başkan Yardımcılarından Nevin Altınbaş, Zerrin Tever, Avukat Özgen Kara ve Uzman Psikolog Nihal Araptarlı Gaziantep’in kültürel tarihi zenginliğini slayt gösterisi ile anlattılar. Ayrıca; Gaziantep’in, dünyanın en eski kenti olarak UNESCO tarafından tecil edildiğini dile getirerek de yapılması gerekenleri anlatan konuşmalar yaptılar. 

Başkan Araptarlı, Gaziantep ile ilgili birçok dernek, federasyon ve kulüp varken neden bu oluşuma gerek duyulduğunu şu sözlerle açıkladı: “Gaziantep çok özel, çok değerli ve henüz her yönüyle tam keşfedilmemiş bir hazinedir. Bu özel şehir, bugün dünyada yeteri kadar tanınmıyor. Gaziantep her yönüyle tüm dünya tarafından tanınmalı, gezilmeli diye gerçek Gaziantep sevdalıları olarak yola çıktık. Gaziantep ve ülkemiz için çok önemli hizmetler yapacağız.”

Toplantı sonrası Kulüp Başkanı Ali Araptarlı “Gerekirse Dünyayı da Sırtlarsın” adlı eserini imzalayarak toplantı katılımcılarına hediye etti...

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Anahtar Kelimeler:
Tarih Kültür Sanat KulübüAli AraptarlıGaziantep
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