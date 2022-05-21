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GAZİANTEP KİTAP FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından (GBB) düzenlenen Türkiye’nin en büyük kitap fuarı olacak Gaziantep Kitap Fuarı bugün başlıyor

21 Mayıs 2022 Cumartesi 09:53
GAZİANTEP KİTAP FUARI İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI!

SEVGÜL EROĞLU

GAZİANTEP

415 yayınevine ev sahipliği yapacak fuarda katılımcılar, birbirinden değerli yüzlerce yazar ve şair ile tanışma, sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı bulacak. 

Türkiye ve Gaziantep için çok önemli bir değere sahip olan Hasan Celal Güzel’in anısına düzenlenen fuar 21-29 Mayıs tarihlerinde ziyaretçilerine kapısını açacak. Ülke genelinde 50 üniversitenin katılım sağlayacağı etkinlikte 8 farklı renkteki stantlar sayesinde okurlar sevilen yazarların imza stantlarına kolaylıkla ulaşabilecek.  

Ortadoğu Fuar Merkezi’nde (OFM) organize edilen fuar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şehrin 3 farklı bölgesinden ücretsiz ring seferleri yapacak. Buna göre fuara katılmak isteyen vatandaşlar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Karataş 1. Bölge ve Gaziantep Üniversitesi’nin önünden ulaşım hizmetinden faydalanabilecek. 

ÜCRETSİZ RİNG SEFELERİ ŞEHRİN 3 BÖLGESİNDEN VATANDAŞA ULAŞIM HİZMETİ VERECEK

Bu doğrultuda 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda sabah 08.15’te yolcu alımına başlanırken fuar için son dönüş seferi 20.15 olacak. Gidiş seferleri, 1 saat aralıklarla düzenli şekilde saat 18.15’e kadar sürecek.  Karataş 1. Bölge’den ve Gaziantep Üniversitesi önünden ise yolcu alımı, saat 09.00’da başlarken 1 saat aralıklarla gidiş seferleri yenilenecek ve 18.15’te son kez yolcu alımı yapılacak. Dönüş seferleri ise 09.45’te başlayacak. Aynı şekilde 1 saat aralıklarla süregelecek ulaşımda son dönüş seferi saat 20.00’da olacak. 

SEVİLEN YÜZLERCE YAZAR, ŞAİR FUAR BOYUNCA OKURLARINI İMZA STANTLARINDA BEKLİYOR OLACAK

Türkiye’de önde gelen yazarların yer bulacağı ve kitap tanıtımlarının yapılacağı fuara katılacak yazardan bazıları ise şöyle; Ahmet Taşağıl, Atilla Dorsay, Emel Engin ve Vahdettin Engin, Serhat Yabancı, Sıtkı Aslanhan, Tufan Gündüz, Yusuf Kaplan, Fatih Duman, Prof. Dr. Emre Alkin, Necati Demirci, Cihat Yaycı, Şükrü Erbaş, Mehmet Emin Yay, Bircan Yıldırım, Ataol Behramoğlu, Mehmet Emin Kırgil, İdris Koç, Mete Yarar, Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Mustafa Karataş, İkbal Gürpınar, Murat Akan, Sinan Yağmur, Prof. Dr. Serhat Fındık, Abdurrahman Uzun, Bahadır Yenişehirlioğlu, Ramazan Kurtoğlu, Ozan Bodur, Ömür Akkor, Ahmet Şimşirgil, Nurullah Genç, Nilhan Osmanoğlu, Pelin Çift, Serdar Tuncer, Nihat Hatipoğlu, Savaş Barkçin, Nurdan Damla, Alişan Kapaklıkaya, Tolga Akpınar, Feyzullah Arslan, Tuna Kiremitçi, Mehmet Teltik, Emrah Atiş, Sariye Yüksel, Varol Yaşaroğlu, Serpil Tuncer, Metin Önal Mengüşoğlu, Ahmet Karacan, Murtaza Kamar, Reşit Göngör Kalkan, Özge Mazırık Canlı, Öner Çağlar, Demet Kolkılıç, Zeliha Ceritoğlu, Bahattin Çelik, Mert Arık, Maral Atmaca, Mustafa Şen, Hakan Yıldırım, Tuğba İşlekoğlu, Alparslan Kar, Ahmet Ayaz, Musa Yıldırım, Yaşar Yıltan, Hakan Aktay, Neşe Cömert, Yaşar Bayraktar, Suna Arpacıoğlu, Gizem Akar, Ahmet Özkök.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kitap FuarıGaziantepGaziantep Büyükşehir BelediyesiGBB
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