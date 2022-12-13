GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, GASTRONOMİ LEZZETLERİNİ SOKAK HAYVANLARINA MAMA OLARAK SUNUYOR.

SEVGÜL EROĞLU

İSTANBUL

GBB KENT GENELİNDEKİ TESİSLERDEN TOPLANAN YEMEK ARTIKLARINDAN ÜRETTİĞİ GÜNLÜK 1 TON MAMAYLA 4 BİN HAYVANI DOYURUYOR.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde topladığı yemek artıklarını kurduğu tesisle sokak hayvanlarının beslenmesi için mamaya çeviriyor.

Gastronomi şehri Gaziantep’te hastane, restoran, üniversiteler, okullar gibi mekanlarda oluşan yemek artıklarını değerlendiren Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanlığı ekipleri, topladığı ürünleri Burç Yazıbağ’da bulunan mama üretim tesisinde işlemden geçiriyor.

Toplanan ürünler makinalarda parçalanarak özel makinada şekillendiriliyor. 1 gün boyunca kurutma alanlarında bekletilen mamalar daha sonra vakumlu cihazlarla paketleniyor. Günlük 1 ton mama, Büyükşehir Belediyesi tarafından şehir genelinde kurulan 200 beslenme noktasına bırakılıyor. Mineral ve vitamin bakımından zengin olan mamalardan günde yaklaşık 4 bin sokak hayvanı yararlanıyor.

ÖZSÖYLER: ÜRETTİĞİMİZ MAMALARI SOKAKTA YAŞAYAN CANLARA VERİYOR, HAYVANSEVERLERE ÜCRETSİZ DAĞITIYORUZ

Mama üretimi hakkında açıklamada bulunan Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, şehirde bulunan bütün sokak hayvanlarına sahip çıktıklarını vurguladı.

Özsöyler, kent genelinde 200 ayrı beslenme noktasına rutin olarak her gün ekiplerin mama ve su bıraktıklarını belirterek şunları kaydetti:

“Biz özellikle üniversitelerde, hastanelerde, okullarda çıkan yemek artıklarını toplayarak kendi merkezimize getiriyoruz. Burada can dostlarımız için bir mama üretim tesisi kurduk. Bu üretim tesisinde günde yaklaşık 1 ton mamayı önce komposto haline getiriyor, karıştırıcı makinalardan geçiriyor ve şekil vererek kurutma alanlarına götürüyoruz. Bu alanlarda 1 gün bekletiyor, vakumlama makinası ile paketliyoruz. Ürettiğimiz mamaları sokakta yaşayan canlara veriyor, hayvanseverlere ücretsiz dağıtıyoruz.”

HEM İSRAFI ÖNLÜYOR HEM DE CANLILARA DESTEK OLUYORUZ

Kentteki bütün sokak hayvanlarına büyük özen gösterdiklerini anlatan Özsöyler, hayvanların beslenmesine dikkat ettiklerini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Protein oranı çok yüksek olduğundan dolayı hayvanlar severek yiyorlar. İçerisinde her türlü mineral ve vitamin bulunmakta. Bu çalışma hem israfı önlüyor hem de Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlılara destek oluyoruz. Gaziantep Büyükşehir olarak 780 mahallenin bulunduğu 9 ilçenin tamamında hizmet veriyoruz. Gaziantep genelinde günlük 4 bin hayvanın beslenmesini sağlıyoruz. Bunları günlük olarak kontrol ediyoruz.”