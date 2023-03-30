Gazeteci Murat Bardakçı, Kütüphane Konuşmalarına Konuk Oldu

İSTANBUL AA- Kütüphanelere ve kütüphanecilik mesleğine yönelik farkındalığı artırmak için "59. Kütüphaneler Haftası" dolayısıyla, Beşiktaş Anadolu Lisesi'ndeki Murat Bardakçı Kütüphanesi'nde etkinlik düzenlendi.

Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı'nın sunumunu yaptığı etkinlikte konuşan Bardakçı, kitap okuma sevgisi ve tarih araştırmacılığına nasıl ilgi duyduğunu anlattı.

"Kendimi bildim bileli kitapla iç içeydim"

Bardakçı, doğduğu evde çok büyük bir kütüphanenin bulunduğunu belirterek, "Kendimi bildim bileli kitapla iç içeydim. Hep okumalar, sohbetler ve kitaplara dair konuşmalarla geçerdi günlerimiz." dedi.

Tarihe de çocuk yaşlarda ilgi duymaya başladığını vurgulayan Bardakçı, "Ben 7-8 yaşlarımdayken o zamanki 60-70 yaşlarındaki tanıdıklarım, II. Abdülhamid zamanının gençleriydi. Bu yüzden tarihin içinde doğdum, kendimi şanslı hissediyorum." ifadelerini kullandı.

Bardakçı, tarih araştırması yaparken gerekli olan en önemli şeyin kaynak belgeler olduğunun altını çizerek, "Osmanlı'nın son dönemdeki önemli isimlerinin hepsinin arşivleri elimden geçmiştir. Ben şimdiye kadar belgesiz hiçbir şey yazmadım. Bazıları resmi veya gayriresmi tarih diye şeyler söylüyor. Böyle bir şey olmaz. Araştırma yapacaksanız hem belgelere dayanacaksınız hem de taraf tutmayacaksınız. Bir şeyi ispat edelim diye tarih yazılmaz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçmiş özlemi ve nostalji çalışmayı öldürür"

Türk arşivlerinin çok zengin olduğunu belirten Bardakçı, arşivlerin tasnifinde çok geç kalındığı ve bugün hala eksikler olduğunu ifade etti.

Bardakçı, "Tarihte araştırdığınız 3 kişiden hangileriyle bir sofrada oturup sohbet etmek isterdiniz?" sorusuna ise "Çok güzel bir soru ama ben geçmişte yaşamam. Geçmiş özlemi ve nostalji, çalışmayı ve yaratıcılığı öldüren bir şeydir. Ah ne güzeldi mazimiz falan derseniz hiçbir şey yapamazsınız." şeklinde cevap verdi.

Murat Bardakçı ayrıca, Sultan II. Abdülhamid, Enver Paşa, Sarıkamış Harekatı, Sultan Vahideddin ve Birinci Dünya Savaşı gibi konulara dair lise öğrencilerinin sorularını cevaplandırdı.

Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden temsilcilerin de bulunduğu etkinlik, Bardakçı'ya çiçek ve hediye takdimiyle son buldu.

Etkinliğin ardından Bardakçı, kitaplarını öğrencilere imzaladı.