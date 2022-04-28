Gazeteci Ayşegül Ekinci Hintli Sadhguru ile  kitap çıkarıyor

HABER: DİNÇER KARACALAR

Gazeteci Ayşegül Ekinci, doktor olan ağabeyinin vefatının ardından 4 yıl boyunca tıpkı bir keşiş gibi dünyayı dolaşmış ve “Sana Söyleyeceğim Çok Şey Var” serisinin ilk kitabı “Son Yok”u yazmıştı. Gerçek bir hikayeyi anlatan kitap çok ses getirdi, hem iki farklı organizasyonda ödül aldı hem de Sedat Simavi Edebiyat Ödülleri'ne aday gösterilerek büyük bir başarı elde etti.

AYLARCA HİNDİSTAN’DA KALDI

Kitap serisi için Dr. John Demartini, Sadhguru, Vianna Stibal ve Dr. Joe Dispenza gibi dünyaca tanınmış kişisel gelişim gurularından eğitimler alan ve dünya ünlülerine kişisel gelişim konusunda mentorluk yapmaya başlayan Ayşegül Ekinci, “Son Yok”un ardından ikinci kitabı için inzivaya çekildi. Aylarca Hindistan'da kalan Ekinci, Hintli yoga gurusu Sadhguru ile çalıştı. Başarılı gazeteci, içeriğini şimdilik gizli tuttuğu ikinci kitabını çok yakında okurla buluşturacak.

SADHGURU MOTOSİKLETLE İSTANBUL’A GELDİ, EKİNCİ’YLE GÖRÜŞTÜ

Ayşegül Ekinci, kitap projesinin yanında, 15 milyon gönüllüsü olan ve videoları sosyal medyada çok izlenen ünlü düşünür, mistik ve aktivist Sadhguru ile iklim değişikliği ve toprağın kurtarılması projelerinde de bir araya geldi. İklim değişikliği, kuraklık, çarpık kentleşme gibi sebeplerle dünya genelinde toprağın bozulduğunu söyleyen ve üzerinde yaşadığımız gezegeni yeni nesillere sağlıksız şekilde bırakacağımıza dikkat çekmek için “Save Soil” (Toprağı Kurtar) adlı bir hareket başlatan Sadhguru, motosikletle geldiği İstanbul'da Ayşegül Ekinci’yle de görüştü. 18 saatlik yolculuk sonrası İstanbul’a ulaşan Sadhguru, “18 saatten beri yoldayım ama İstanbul'da olmak her şeye değdi” dedi.

24 ÜLKEYİ DOLAŞACAK

Motosikletle 100 günde 24 ülkeye gidip 30 bin kilometre yol kat etmeyi planlayan Sadhguru, “Toprağı Kurtar” hareketiyle tüm demokratik ulusların vatandaşlarını ve hükümetlerini toprağın yeniden canlandırılmasına yönelik politikalar benimsemeleri için teşvik etmeyi amaçlıyor. Londra’da başlayan yolculuk, Sadhguru'nun Güney Hindistan'daki dünyaca ünlü ashram’ında son bulacak. Sadhguru bu amaçla önümüzdeki günlerde Davos Zirvesi'ne de katılacak.