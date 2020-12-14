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Gallery Next & “Bazı İnsanlar Sanatçıdır-Bazıları ise Kendisi Sanat”

Yerli ve ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Bazı İnsanlar Sanatçıdır-Bazıları İse Kendisi Sanat” Karma Resim Sergisi, 11 Aralık’da Gallery Next’de gerçekleşti.

14 Aralık 2020 Pazartesi 13:35
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Gallery Next & “Bazı İnsanlar Sanatçıdır-Bazıları ise Kendisi Sanat”

HABER: ZAMBAK KARABAY

Pandemi dönemi açılışı, kurallar dahilinde gerçekleşen sergide 28 sanatçının birbirinden değerli eserleri yer almakta.

Dönem itibari ile ilgi gören sergi, 16 Aralık tarihine kadar Gallery Next’de sanatseverlerin ziyaretine açık.

Sergide göz alıcı eserleri ile yer alan Prf. Dr. Tuba Dal kendini bize kısaca şöyle anlattı...

  

Adım Tuba Dal. İstanbul Tıp Fakültesi mezunuyum. Tıp Fakültesi’nde Tıbbi Mikrobiyoloji ihtisasının ardından Türkiye’nin çeşitli illerinde çalıştım. Şu an Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Öğretim Üyesiyim. Sanat yaşamıma gelince; sanat benim ayrılmaz bir parçam. Edebiyat ve müziği de çok seviyorum. Ancak sevme aşığım. Üniversite yıllarından beri resimle ilgileniyorum. Resimle profesyonel anlamda ilgilenebilme şansını iki değerli ressamlar Hikmet Çetinkaya ve Erdoğan Secil sayesinde elde ettim. Halen Ressam Hikmet Çetinkaya Atölyesine devam ediyorum. Nefes aldığım sürece sanatın hayatımda olmasını diliyorum...

 

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alev Dumlupınar, Ayhan Kıray, Bilgehan Cihan, Belgin Aka Özdağ, Bülent Şavkın, Birge Betil, Cavidan Tortum, Duygu Bilsel Özaydın, Emine Terkul, Fadime Doğru, Galya Zadyranchuk, Gizem Betil, Lizlova Sevinç Sürer, Murat Kurul, Melis Yanar, Melis Bayraktaroğlu, Nihan Başarır, Nihan Yapar, Röne Aziz, Semra Çelikelli Kasap, Su Taşkın, Sabiha İnceyılmaz, Sari Marianne Ekici, Sesil Genç, Tuba Dal, Türkan Kara, Yelda Pakize Kina, Z. Seven Razgırat


  

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Anahtar Kelimeler:
Gallery Next & Bazı İnsanlar SanatçıdırBazıları Ise Kendisi SanatZambak Karabay
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