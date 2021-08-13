“GALA SEÇKİ” Karma Sergi

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

Balaban Sanat Galerisi Karma Sergi’ye ev sahipliği yapıyor. “Gala Seçki” adlı Karma Resim Sergisi 11- 26 Ağustos tarihleri arasında sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.

Türk Resim Sanatı’nın genç ve orta kuşak kabul edilen on sekiz sanatçının çalışmaları ile katıldığı sergi 26 Ağustos’a kadar her gün 10:30 – 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar

Alp Yavuz, Ağıt Uğur Uludağ, Esra Türk, İbrahim Tokaslan, Enes Sağdıç, Serdar Okan, Burak Okan, Özlem Oğuz, Murat Oğuz, İbrahim Mısırlıoğlu, Hasan Mirza, Sami Kurt, Murat İşgör, Reşat Ceylan, Turan Büyükkahraman, Yavuz Balkan, Mehmet Akkuş ve Hakan Ada