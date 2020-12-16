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Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı Merakla Bekleniyor

Genç yazar Furkan Bayraktar çıkaracağı üçüncü kitabı için gün sayıyor.

16 Aralık 2020 Çarşamba 00:27
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Furkan Bayraktar'ın Yeni Kitabı Merakla Bekleniyor

İSTANBUL- Çıkardığı "Bir Yabancı Gibi" ve "Düşüyorum Tut" kitaplaroyla adından sıkça bahseden genç yetenek Furkan Bayraktarüçüncü kitabı için müjdeyi verdi. Çok yakın zamanda kitap severlerle buluşacak kitabın son hazırlıkları devam ediyor. Edebiyata olan yeteneğini genç yaşına rağmen üç kitapla taçlandıran Bayraktar, yazdığı romanlar ile büyük ilgi görüyor. 

Kendisini soyal medyadaki büyük hayran kitlesiyle tanıdığımız genç yetenek, on parmağında, on marifetle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bir çok alanda fenomenliğini gösteren Furkan Bayraktar'ın müziğe olan yeteneği de yakın zamanda karşımıza çıkacak gibi görünüyor. 

Furkan Bayraktar kimdir?

1999 İstanbul Silivri doğumlu Furkan Bayraktar, aslen Trabzon Akçabatlı'dır. Üç kardeşi bulunan genç fenomen ailesiyle birlikte yaşamakta. Kariyerine şimdiden iki kitap sığdıran genç yetenek üçünvcü kitabını da çıkartıyor. Feomenliğin yanı sıra müziğe de yönelen Bayraktar, oldukça yetenekli genç isimler arasında. 

Haber Elif Hayvalı 

-- 

Önce Vatan Gazetesi

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