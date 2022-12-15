Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.188,82
ALTIN
1.066,07
DOLAR
18,65
STERLİN
22,84
EURO
19,87
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9 personel alınacak
Vangölü Feribot Müdürlüğü'ne 9...
Rize'de balıkçı gemisi satış ihalesi
Rize'de balıkçı gemisi satış...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden Sözleşmeli Personel alacak
Malatya Turgut Özal Üniversitesi'nden...
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Funda Akosman TÜYAP’ta sevenleriyle buluştu

TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'nın Papatyası: Funda Akosman 

15 Aralık 2022 Perşembe 18:57
Funda Akosman TÜYAP’ta sevenleriyle buluştu

Haber: Yağmur TANYILDIZ

İSTANBUL

Funda Akosman bizim, tüm sevenleri ve okurlarının papatyası. Onu herkes böyle tanır. Ama başarılı bir gazeteci olmasının yanı sıra astrolog olarak verdiği bilgiler de pırlanta değerinde.

Gazeteci – Yazar – Enerjist - Astrolog Funda Akosman’ın astroloji kaynak kitabı niteliğindeki yeni kitabı “Astroloji Öğreniyorum” ilk defa TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde okurlarıyla buluştu. 

Gazeteci – Yazar – Enerjist - Astrolog Funda Akosman’ın, okurları astrolojiyle buluşturan ve astrolojiye yeni başlayanlara başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” adlı yeni kitabı TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde ilk defa okurlarıyla buluştu.

Kitapta burçların özellikleri ve burçların birbirleriyle olan uyumlarının anlatıldığı bölüm okurlar tarafından ilgi gördü.

AZ Yayınevi standında okurları ve takipçileriyle TÜYAP’ta buluşan Funda Akosman’ın kitabının konseptine uygun giyinmesi de ziyaretçilerin dikkatini çekti ve herkesten tam not aldı. 

Akosman, “Sevenlerimle bir araya geldiğim için çok mutluyum, yeni kitabım herkese ışık olsun” dedi.

Funda Akosman'ı ailesi, yakınları, arkadaşları, okurları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Çevresinde çok sevilen Akosman, herkesi her zamanki güler yüzüyle karşıladı. "Astrolojiyi sade ve anlaşılır bir dille anlatıp astroloji sevenleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığım kitabıma gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Bizi bugün yalnız bırakmayan yakınlarımıza ve okurlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Funda Akosman fuar boyunca okurları için kitabını imzaladı, sevenleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Funda Akosman TÜYAPta Sevenleriyle BuluştuPapatyaTÜYAPKitapFuarİstanbulönce VatanYağmur TanyıldızFunda AkosmanAstroloji Öğreniyorum
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı
Şehzadeler Konağı’nın restorasyonu tamamlandı
'Anne ben gazeteci miyim?' platformu, 6'ncı kez toplanacak
'Anne ben gazeteci miyim?' platformu, 6'ncı kez toplanacak
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, GASTRONOMİ LEZZETLERİNİ SOKAK HAYVANLARINA MAMA OLARAK SUNUYOR.
GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR, GASTRONOMİ LEZZETLERİNİ SOKAK HAYVANLARINA MAMA OLARAK SUNUYOR.
Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Balet Erdal Uğurlu son yolculuğuna uğurlandı
Asırlık mayalarla ekmek yapıyorlar 
Asırlık mayalarla ekmek yapıyorlar 
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi '49' filmi, 20 Ocak'ta vizyonda
DEAŞ'ın rehin aldığı 49 Türk'ün kurtarılma hikayesi '49' filmi, 20 Ocak'ta vizyonda
ÖNCE VATAN’A BİR ÖDÜL DAHA
ÖNCE VATAN’A BİR ÖDÜL DAHA
YEŞİM DEĞER TÜYAP'A İMZASINI ATTI
YEŞİM DEĞER TÜYAP'A İMZASINI ATTI
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kurucusu  Aydın Gün’ü Andı…
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Kurucusu  Aydın Gün’ü Andı…

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول