Funda Akosman TÜYAP’ta sevenleriyle buluştu

Haber: Yağmur TANYILDIZ

İSTANBUL

Funda Akosman bizim, tüm sevenleri ve okurlarının papatyası. Onu herkes böyle tanır. Ama başarılı bir gazeteci olmasının yanı sıra astrolog olarak verdiği bilgiler de pırlanta değerinde.

Gazeteci – Yazar – Enerjist - Astrolog Funda Akosman’ın astroloji kaynak kitabı niteliğindeki yeni kitabı “Astroloji Öğreniyorum” ilk defa TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde okurlarıyla buluştu.

Gazeteci – Yazar – Enerjist - Astrolog Funda Akosman’ın, okurları astrolojiyle buluşturan ve astrolojiye yeni başlayanlara başucu kitabı niteliğindeki “Astroloji Öğreniyorum” adlı yeni kitabı TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı’nın son gününde ilk defa okurlarıyla buluştu.

Kitapta burçların özellikleri ve burçların birbirleriyle olan uyumlarının anlatıldığı bölüm okurlar tarafından ilgi gördü.

AZ Yayınevi standında okurları ve takipçileriyle TÜYAP’ta buluşan Funda Akosman’ın kitabının konseptine uygun giyinmesi de ziyaretçilerin dikkatini çekti ve herkesten tam not aldı.

Akosman, “Sevenlerimle bir araya geldiğim için çok mutluyum, yeni kitabım herkese ışık olsun” dedi.

Funda Akosman'ı ailesi, yakınları, arkadaşları, okurları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Çevresinde çok sevilen Akosman, herkesi her zamanki güler yüzüyle karşıladı. "Astrolojiyi sade ve anlaşılır bir dille anlatıp astroloji sevenleri bilgilendirmek amacıyla hazırladığım kitabıma gösterilen ilgiden dolayı çok mutluyum. Bizi bugün yalnız bırakmayan yakınlarımıza ve okurlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

Funda Akosman fuar boyunca okurları için kitabını imzaladı, sevenleriyle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.