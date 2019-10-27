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“FIRÇADAKİ YÜZLER” Sergisi 

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A Salonu Kozzy, Ressam Kemal Derman’ın “Fırçadaki Yüzler” adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 24 Ekim 2019 Perşembe günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

“FIRÇADAKİ YÜZLER” Sergisi 

Kadıköy Belediyesi Kozyatağı Kültür Merkezi Sanat Galerisi A Salonu Kozzy, Ressam Kemal Derman’ın “Fırçadaki Yüzler” adlı Kişisel Resim Sergisi ile sanatseverleri ağırlıyor. 24 Ekim 2019 Perşembe günü kalabalık davetli topluluğunun katılımı ile açılan sergide, sanatçının çok sayıda eseri katılımcı sanatseverler tarafından beğeni aldı. 

27 Ekim 2019 Pazar 20:12
63 Okunma
“FIRÇADAKİ YÜZLER” Sergisi 

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

 31 Ekim’e kadar Bayar Cad. Buket Sok. No:16 Kozyatağı-Kadıköy adresinde devam eden sergi sanatseverlere ev sahipliği yapmaktadır. 

Resim Sanatçısı Kemal Derman kendini anlattı...1971  Tunceli-Ovacık doğumluyum. Beş çocuklu memur ailesinin en küçük ferdiyim. İlk ve Ortaokulu Tunceli’de, lise ve yüksekokul tahsilimi İstanbul’da tamamladım. Evli İki çocuk babasıyım. İstanbul Vergi Daire Başkanlığı, Tuzla Vergi Dairesinde Gelir Uzmanı olarak görev yapmaktayım. 

 

Resim hayatım çoçukluk yıllarımda babamın çalıştığı kurumun kullanılmış hasta çizelgeleri arkasına çizdiğim dünya haritaları ile başladı. Sonrasında karikatürler beni bu zamanlara getirdi. TRT 2’de ressam Bob ile yağlı boya manzara çalışmalarına başlamam, devamında karakalem portreler, suluboya manzara resimleri ve tuval üstüne kurupastel portreler yapmam ile devam etti. Halen resim çalışmalarımı sürdürmekteyim. Şuan İstanbul İlçe Belediyelerinde 4. kişisel sergimi açmış bulunmaktayım.

  


Benim resim yapma aşkım son zamanlarda yöresel kıyafetli Anadolu insanlarını resmetmemle katbe- kat arttı. Bir ressamın çocukları olarak gördüğü eserleri, aslında ressamın terapisti gibidir. Tuval başına geçtiğinde mutsuzluğunu unutabiliyor veya mutlu bir anını resmedebiliyor, kısacası şöyle söylemek gerekirse; Hayat çerçeveli resim gibidir, senin fırça darbelerinle ve seçtiğin renk tonlarıyla şekillenir, yaşamı karartmak da, aydınlatmak da senin elinde.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
SergiZambak KarabayKEMAL DERMANönce Vatanİstanbul
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