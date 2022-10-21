Fırat'tan Okurlarına Aynı Anda İki Kitap Müjdesi

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Betül Fırat 2020 yılında ilk kitabı “Mavinin Fecri” isimli kitabıyla çıkakken 2021 yılında ise “Mihrinin Hicranı” isimli şiir kitabı ile okuyucuların kısa sürede takdirini toplamayı başardı. Boş durmayan Fırat aynı anda “Heybemden Dökülen Öyküler” isimli öykü kitabı ve “Siyah Şapkalı Adam” isimli polisiye roman kitabı ile tekrar okuyucularıyla buluştu.

İki eserini okurlarıyla buluşturan Fırat, "Yirmi yılı aşkın süredir yazmaya aşkla bağlıyım. Yazdıklarının esere dönüşmesi beni çok mutlu ediyor. Yazmanın ucu bucağı olmayan bir sanat ve ne kadar yazarsanız bir o kadar da şevk hissediyorsunuz. Yeni çıkan öykü kitabımın üzerinde yaklaşık 1,5 yıldır çalışıyorum. Fantastik, büyülü gerçekçilik, polisiye ve gerçekçilik türünde öykülerle okurlarımın karşısındayım. Öykü yazmak ayrı bir keyif vermekte. İnsanlara öykülerle dokunabilmek farklı bir duygu. Bazen kendi duygusallığınız etkiliyor bazen de farklı bir hayal gücünüzün etkisinde kalıyorsunuz. Hangisi olursa olsun okurun bir kısmını da okurun hayal gücüne bırakıyorsunuz. Öykülerime güzel dönüşler olması beni de mutlu ediyor." dedi.

Kitaplarının yoğun ilgi görmesinden dolayı sevinçli olduğunu vurgulayan Fırat, "Günümüzde çok güzel bir okur kitlesi bulunmakta. Her okuduğunu ayrı ayrı değerlendirip irdeleyen okurların eserlerime yoğun ilgi göstermeleri ve beğenmeleri yönünde geri dönüş sağlamaları paha biçilemez bir duygu. Şu anda üzerinde çalıştığım deneme, romanımın hazırlıkları sürüyor; kısa sürede okurla buluşturmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Yeni çıkan kitapları hakkında bilgi veren Fırat, "Heybemden Dökülen Öyküler kitabımız, Ritim Sanat Yayınlarından 2022 Ekim ayında çıktı. Fantastik, büyülü gerçekçilik, polisiye ve gerçekçilik öyküleri ile bambaşka bir dünyanın kapılarını aralanmakta. 'Siyah Şapkalı Adam' isimli kitabımız ise, Od Yayınlarından çıktı. Polisiye roman olan kitap sürükleyici bir polisiye serüveni anlatmakta. Uyuduğunuz zaman her zaman aynı rüyayı görseniz, sonu da aynı olsa ne yapardınız? Belirli zamanlarda ortaya çıkan Siyah Şapkalı Adam ne yapmak istiyordu? Müberra'nın hissettiği keskin koku ne anlama geliyordu? Müberra'nın yanağındaki yaranın anlamı neydi? Öldürülen kadınların ortak özelliği neydi? Yetiştirme yurdundaki resimler neyi ifade ediyordu? El yazması kâğıdın sırrı neydi? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız bu kitabı okumalısınız" ifadelerini kullandı.

Yazar ve Şair Betül FIRAT Kimdir?

13 Ekim 1984 yılında Amasya İli Taşova İlçesi doğdu. Astsubay baba ve ev hanımı annenin dört çocuklarından ilki. İlköğretimini Ankara ve Diyarbakır’da, liseyi ise babasının askerlik mesleği gereğince bulundukları Diyarbakır İlinde Diyarbakır Anadolu Öğretmen Lisesi’nde tamamladı. 2010 yılında lisansını Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde, 2018 yılında da Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını tamamladı. 2012 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Samsun’da başladığı ziraat mühendisliği görevine halen Ankara’da devam etmektedir. Amasya, Ankara, Şırnak-Cizre, Diyarbakır, Samsun illerinde bulunmuş ve bunun yanında birçok ili de gezme fırsatı yakalamıştır. “Farsak ve Sessiz Çığlık Projeleri’nde yer almış, çeşitli eğitimler almış ve vermiş; aynı zamanda hizmet içi eğitimler akabinde eğitim görevlisi olmuştur. Hayatının belli bir döneminde sporla ilgilenmiş, yüzde kırk bedensel engelli olması dolayısıyla lisanslı sporcu olarak Türkiye Engelli Bayan Halter 2009 (Benç Press) Şampiyonası’na katılarak ikinciliği yakalamıştır.

Yazı ve şiir yazmaya lise yıllarında başlamış ve hala devam etmektedir. Bazı yazıları Posta Gazetesi Çengelli İğne Köşesi’nde ‘Doğamızın Gereği’ ve ‘Kabul Olmak’ Başlıklarıyla, diğer eserleri de çeşitli web sitelerinde yayınlanmıştır. Kitap okumayı ve yazı yazmayı tutku haline getirmiştir. Bugüne kadar yazdıklarının bir bölümünü kitap haline getirmiş ve ‘Mavinin Fecri’ ilk ve 'Mihrinin Hicranı' ikinci kitabı olmaktadır.

Göl Kültür Sanat ve Edebiyat Dergisinde hem Kültür Kurulunda yer almakta hem de dergide köşe yazarlığı yapmaktadır. Çeşitli web gazeteleri ve web edebiyat sayfalarında köşe yazarlığına devam etmektedir. Sosyal Medyada ‘Paradoks Okur Yazar’ olarak bilinen yazar çeşitli platformlarda kitap tanıtımları yapmaktadır. Aynı zamanda Yazar youtube kanalında şiirleri seslendirilmekte ve şiirlerini besteleterek yayınlamaktadır. 'Edebiyat Sanat Meltemi' Web sayfası Genel Yayın Yönetmenliğini ve yazarlığı da yapmaktadır.

Betül Fırat'ın Eserleri:

Mavinin Fecri (Deneme Kitabı, 2020)

Mihrinin Hicranı (Şiir Kitabı, 2021)

Heybemden Dökülen Öyküler (Öykü Kitabı, 2022)

Siyah Şapkalı Adam (Polisiye Roman, 2022)

Katıldığı Antolojiler:

Sisli Gece ( Antoloji kitabı, 2022)

Yürekten Kaleme Öykü Senfonisi (Antoloji kitabında derleyen ve yazar, 2022 )

Yürekten Kaleme Şiir Senfonisi (Antoloji Kitabında derleyen ve şair, 2022)

Bestelenen Şiiri:

Kimine sevdadır, kimine cezadır. (Bestelenen Şiiri, 2021)

Aldığı Ödüller:

2022 Altın Kalemler Ödülü Mansiyon Ödülü

Katıldığı Organizasyonlar:

2022 Ferhat ve Şirin Öykü Yarışması