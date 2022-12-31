Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.509,16
ALTIN
1.096,58
DOLAR
18,71
STERLİN
22,67
EURO
20,04
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim Üyesi alacak
Adıyaman Üniversitesi 81 Öğretim...
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TİKA'dan uzman yardımcısı alacak
TOKİ'den toplu konut yapım ihalesi
TOKİ'den toplu konut yapım...
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alıyor
Kayseri Üniversitesi 9 Öğretim...
Millî Savunma Bakanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarına personel alınacak
Millî Savunma Bakanlığı ve...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Filiz Gökdemir’den deniz sevdalılarına… “DENİZ SEVDAM”

Filiz Gökdemir’in 2019 yılı Aralık ayının son günleri çıkan DENİZ SEVDAM adlı kitabıyla okurlarını da şiir yolculuğuna davet ediyor.

31 Aralık 2022 Cumartesi 13:37
Filiz Gökdemir’den deniz sevdalılarına… “DENİZ SEVDAM”

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

“Deniz benim çocukluğumdan beri vazgeçilmezim” diyen şair kitabının adının neden Deniz Sevdam olduğunu da şu sözlerle anlatıyor: “Denizle her buluşmamda selamlaşırım. Özlemimi bir şekilde söylerim, dertleşirim âdeta. Ayrılırken de hüzünlenir, hoşça kal mavişim derim. Tüm sözlerim şu an Deniz Sevdam şiirimin dizelerimde. Kitabımın ismi de onun için aynı ismi taşıyor.”
 

“Selam olsun sana ey engin mavilik!

 İşte yine karşında denizin kızı

Önce ayaklarım değsin güzelliğine

Bir buse kondurup hissedeyim seni mavişim”



FİLİZ GÖKDEMİR KİMDİR?

Filiz Gökdemir, 05.08. 1971 yılında Adana’da doğdu. Memleketi Kilis. Evli ve iki evlat annesidir. Çocukları ile birlikte büyüdü. Büyük oğlu Akın viyola sanatçısı, küçük oğlu Alper de elektrik mühendisidir. İlkokulu Lütfiye Kısa-cık ilköğretiminde okudu. Ortaokulu ve liseyi Adana Kız Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitim aldı. Kamu ve özel sektörde muhasebe bölümünde çalıştı. Şu an emekli. Çeşitli eğitim seminerlerine katıldı, belgeler aldı. Sanatın türlü kolları ile uğraştı. Müzik, resim, vitray ve seramik… Şiirleri; Çukurova Metropol, Avrupa Olay, Kilis Kent Gazetelerinde, Ekin Sanat Edebiyat ve Değişim Rüzgârı adlı dergilerde yayınlandı. Halen şiir etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılmaktadır.

 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Filiz GökdemirDeniz Sevdam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazeteci ve şair Selhan Özdemir’in ilk şiir kitabı çıktı!
Gazeteci ve şair Selhan Özdemir’in ilk şiir kitabı çıktı!
“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu
“Golden Year 2” sanatseverlerle buluştu
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Muhteşem  “Yeni Yıl Konseri” ile, 2022’ye Veda Etti
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Muhteşem  “Yeni Yıl Konseri” ile, 2022’ye Veda Etti
MEHMET AKİF ERSOY’UN ANISINA ŞİİR YARIŞMASI'NDA ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NA " MANSİYON " ÖDÜLÜ" ve  HİKAYESİ
MEHMET AKİF ERSOY’UN ANISINA ŞİİR YARIŞMASI'NDA ŞAİR NİHAT İLİKCİOĞLU'NA " MANSİYON " ÖDÜLÜ" ve  HİKAYESİ
Recep İvedik 7 rekoru 
Recep İvedik 7 rekoru 
Şevket Çoruh Timuçin Esen’le aynı projede buluştu
Şevket Çoruh Timuçin Esen’le aynı projede buluştu
14’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başladı
14’üncü İstanbul Edebiyat Festivali başladı
ALİ ŞİR NEVAİ
ALİ ŞİR NEVAİ
ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULAR BU KEZ TİYATRO SAHNESİNDE
ÜNLÜ ÇOCUK OYUNCULAR BU KEZ TİYATRO SAHNESİNDE

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi