Filiz Gökdemir’den deniz sevdalılarına… “DENİZ SEVDAM”

HABER: YAĞMUR TANYILDIZ

“Deniz benim çocukluğumdan beri vazgeçilmezim” diyen şair kitabının adının neden Deniz Sevdam olduğunu da şu sözlerle anlatıyor: “Denizle her buluşmamda selamlaşırım. Özlemimi bir şekilde söylerim, dertleşirim âdeta. Ayrılırken de hüzünlenir, hoşça kal mavişim derim. Tüm sözlerim şu an Deniz Sevdam şiirimin dizelerimde. Kitabımın ismi de onun için aynı ismi taşıyor.”



“Selam olsun sana ey engin mavilik!

İşte yine karşında denizin kızı

Önce ayaklarım değsin güzelliğine

Bir buse kondurup hissedeyim seni mavişim”





FİLİZ GÖKDEMİR KİMDİR?

Filiz Gökdemir, 05.08. 1971 yılında Adana’da doğdu. Memleketi Kilis. Evli ve iki evlat annesidir. Çocukları ile birlikte büyüdü. Büyük oğlu Akın viyola sanatçısı, küçük oğlu Alper de elektrik mühendisidir. İlkokulu Lütfiye Kısa-cık ilköğretiminde okudu. Ortaokulu ve liseyi Adana Kız Lisesinde okudu. Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünde eğitim aldı. Kamu ve özel sektörde muhasebe bölümünde çalıştı. Şu an emekli. Çeşitli eğitim seminerlerine katıldı, belgeler aldı. Sanatın türlü kolları ile uğraştı. Müzik, resim, vitray ve seramik… Şiirleri; Çukurova Metropol, Avrupa Olay, Kilis Kent Gazetelerinde, Ekin Sanat Edebiyat ve Değişim Rüzgârı adlı dergilerde yayınlandı. Halen şiir etkinliklerine ve sosyal sorumluluk projelerine gönüllü katılmaktadır.



