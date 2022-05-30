“FETİH İSTANBUL SERGİSİ” Atatürk Kültür Merkezi’nde açıldı

İSTANBUL- T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bu yıl 28 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında ikincisi düzenlenen Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, İstanbul’un Fethi’nin 569. Yıl dönümü münasebetiyle 29 Mayıs Pazar günü “FETİH İSTANBUL SERGİSİ” açılışı gerçekleşti.

Fetih İstanbul Sergisi’nin açılışı Atatürk Kültür Merkezi’nde 29 Mayıs Pazar günü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan’ın katılımı ile gerçekleşti.

Hisart Canlı Tarih Müzesi tarafından hazırlanan Fetih İstanbul Sergisi; zafere giden yolda İstanbul’un Fethi’nin tüm aşamalarını gün yüzüne çıkaran Fatih Sultan Mehmet’in askeri dehasını yansıtan ve Osmanlı Ordusunun azmini canlandıran dioramalar, tablolar, fotoğraflar, objeler ve canlandırmaların yer aldığı 50 orijinal esere ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, döneme ait eserlerle büyük kuşatmaya ve Fethe tanıklık eden ‘’Fetih İstanbul Sergisi’’ 12 Haziran 2022 tarihine kadar Atatürk Kültür Merkezi’nde meraklılarıyla buluşacak.

Fetih İstanbul Sergisi’nin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan, “Sergi gerçekten çok güzel bir sergi. Bugünün önemine ve anlamına çok uygun” diyerek Hisart Canlı Tarihi Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu’nu tebrik etti.

“Hisart Canlı Tarihi Müzeyi gezdiğimde son derece mutlu oldum. İnanılmaz malzemelerle gönülden yaptığı için kendisini tebrik ediyorum. Bu tip sergiler de tarihimizin önemli dönüm noktalarını, böyle görsellerle zenginleştirmek adına ciddi bir koleksiyon olduğunu yakından müşaade ettiğim için, kültüre verdiği kıymetten dolayı kendisine alkışlıyorum” diyen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan günün anlam ve önemini şu sözleriyle belirtti; “Şimdi 29 Mayıs. Bizim toplumsal kültürümüz açısından, İstanbul açısından, bizim hayata bakışımız açısından anlamlı bir gün. Çünkü bir tarih dersi. Ama biliyoruz ki Fetih ile birlikte, burada aslında olan sevgiyle, ortak kültürleri kuşatma ve onları kucaklama, onları sarmalama, ötekileştirmeden hayatın içerisine katmaktır. Bir çağın kapatılıp bir çağın açılması olayı tam da budur. Dolayısıyla bu duygu ve düşüncelerle Sultan Fatih’i rahmetle anıyoruz ve onun mirasçıları olarak geçen yüzyıllar içerisinde aynı misyonla bu şehri herkese açıp, kucaklamaya devam etme duygumuzun da bundan sonra devam etmesi duygusuyla hepinize bu anlamda gençlere sevgilerimi sunuyorum” açıklamasında bulundu.

BU SERGİ FETİH'LE İLGİLİ İLK VE TEK SERGİ

Hisart Canlı Tarihi Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu ise; “Bugün biliyorsunuz, 29 Mayıs İstanbul’un fethinin yıldönümü. Bu bağlamda aslında Beyoğlu, İstanbul Beyoğlu Kültür Yolu projesi kapsamında Hisart Canlı Tarih Müzesi’nin gerçekleştirdiği Fetih İstanbul Sergisi’nin açılışını hep beraber yapmaktan büyük onur duyuyorum” diyerek, “Bu sergi Türkiye'de şu anda bildiğim kadarıyla yapılmış, Fetih'le ilgili ilk ve tek sergi olduğunu düşünüyorum. Bu sergilerin devamı olacak inşallah” diyerek “Kültür Yolu Projesi'nin İstanbul’a ve Türkiye’ye kazandırdığı çok şey olduğunu düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Konuşmaların ardından sergiyi dolaşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ve Hisart Canlı Tarihi Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu, ziyaretçilerle de hatıra fotoğrafı çektirdi.

ELİF HAYVALI