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FESTiVALDE MUHTEŞEM GALA

9.Uluslararası Malatya Film Festivali görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi

FESTiVALDE MUHTEŞEM GALA

9.Uluslararası Malatya Film Festivali görkemli bir kapanış töreniyle sona erdi

21 Kasım 2019 Perşembe 17:54
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FESTiVALDE MUHTEŞEM GALA

MALATYA - Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla ve Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi’nin işbirliğiyle gerçekleştirilen festival, kırmızı halı geçişinin ardından ödüllerin sahiplerini bulmasıyla sona erdi. 

Malatya Valisi Aydın BARUŞ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, törende yaptığı açılış konuşmasında festivale katkı yapan tüm paydaşlara teşekkür ederek, “9. Uluslararası Malatya Film Festivali’nin sinemamıza, sinema sanatçılarımıza ve Malatya’mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, dünya sinemasındayız. Oynadığımız hayat filmindeyiz. Önemli olan rollerimizin güzel olmasıdır" ifadelerini kullandı.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI SELAHATTİN GÜRKAN

 Malatya olarak kültür ve sanat dünyasına önemli bir hareketlilik getirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Malatya Valisi Aydın Baruş ise, "Bu festivale çok değerli destek sunan Cumhurbaşkanlığımıza, Külttür ve Turizm Bakanlığı ile tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu festival, bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor nice dokuzlu yıllara. Biz bu festivalden gurur duyuyoruz. Beş gün içerisinde çok önemli etkinlikler düzenlendi. Gençlerimizin sinema dünyasına dokunmaları sağlandı. Umarım bundan sonra bu şehirden sinema ve film dünyamıza katkı sunacak genç yetenekler yetişir" dedi. 

Ardından Malatya Valisi Aydın Baruş ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan festivale destek olan herkese teşekkür etti.

Sunuculuğunu Eser Yenenler ve Zeynep Şarlıgil’in gerçekleştirdiği festivalin jüri başkanlığını Derviş Zaim üstlendi. Festivalin Jüri Özel Ödülü ise ‘İyi Yemek Öldürür’ filmine verildi. 

Festivalde, ulusal kısa metraj film yarışmasında birincilik ödülünü 'Taş' filmi alırken, ikinciliği 'Yağmur Olup Şehre Düşüyorum' filmi, üçüncülüğü ise 'Fraktal' filmi aldı. 9. Malatya Uluslararası Film Festivali'nde 'Vefa Ödülü' geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz ünlü oyuncu Tarık Ünlüoğlu anısına eşi Gülenay Kalkan Ünlüoğlu'na verildi. Festivalde, 'Küçük Şeyler' filmi SİYAD ödülüne layık görülürken festivalin 'YÖNBİR Ödülü' ise 'Kovan' filminin yönetmeni Eylem Kaftan ile 'Küçük Şeyler' filminin yönetmeni Kıvanç Sezer'e verildi. Jüri tarafından 'Türk Sinemasına Katkı Ödülü ise Aidiyet' filmine takdim edildi. Festivalde, 'Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü, Kapan filminin müziğini yapan Ali Saran’a giderken, 'En İyi Görüntü Yönetmeni' ödülü ise 'Dilsiz' filminden Andreas Sinanos'a verildi.

'En İyi Erkek Oyuncu Ödülünü', 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Alican Yücesoy, 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü ise yine 'Küçük Şeyler' filmindeki performansıyla Başak Özcan aldı. 'En İyi Senaryo Ödülü', 'Omar ve Biz' filminin senaristi Mehmet Bahadır Er’e verildi. Jüri Özel Uzun Ödülü'nü ise 'Dilsiz' filmi aldı. 'Kemal Sunal Halk Ödülü'nü, 'Omar ve Biz' filmi kazandı, 'Ulvi Saran Özel Ödülü'ne ise 'Kimsesizler Oteli' filmi layık görüldü. 'En İyi Yönetmen Ödülü', 'Kapan' filminin yönetmeni Seyid Çolak'a takdim edildi. 9. Uluslararası Malatya Film Festivali'nde gecenin en büyük ödülü olan ‘En İyi Film Ödülü'nü ise 'Küçük Şeyler' filmi kazandı. 

Öte yandan Festival Direktörü Haydar Işık’ın sinemacı duyarlılığıyla  gerçekleştirdiği engel(siz) filmler seçkisi kapsamında engelsiz katılımcılara film gösterimlerinin yapıldığı festivalde, kapanış töreninde de engelsiz katılımcılar unutulmadı. Önemli bir farkındalık çalışmasıyla festival ekibinden Emine Haskoloğlu ödül töreninde işaret diliyle sunum yaparak engelsiz katılımcılara festivali aktardı.

        

VEFA ÖDÜLÜ

FESTİVAL DİREKTÖRÜ HAYDAR IŞIK İLE BİRLİKTE

     

EN İYİ ERKEK OYUNCU

             

         

İŞARET DİLİ İLE SUNUM YAPAN EMİNE HASKOLOĞLU

EN İYİ KADIN OYUNCU

JÜRİ BAŞKANI VE BASIN MENSUPLARI

KIRMIZI HALI

Önce Vatan Gazetesi

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