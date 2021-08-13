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FAZIL SAY’DAN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNE BİR DÜNYA BİR DE TÜRKİYE PRÖMİYERİ

Yürekten hissediyor ve biliyoruz: Başka bir dünya mümkün!

13 Ağustos 2021 Cuma 16:56
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FAZIL SAY’DAN İSTANBUL MÜZİK FESTİVALİNE BİR DÜNYA BİR DE TÜRKİYE PRÖMİYERİ

NEDRET HOTUN

BURSA

Fazıl Say, 19 Ağustos Perşembe akşamı ‘Doğanın Sesi başlıklı konserde keman sanatçısı Friedemann Eichhorn ve CasalQuartett ile buluşuyor. Say, pandemi döneminde bestelediği ve ‘en iyi eserim’ diye nitelendirdiği yeni piyano sonatı ‘Yeni Hayat’ı dünyada ilk kez bu konserde seslendirecek.

Fazıl Say’ın ‘Kaz Dağları’ isimli keman sonatının da Türkiye prömiyerinin yapılacağı gecede, Say’ın Atatürk’ün Yalova’da bulunan Millet Çiftliği’ndeki çınar ağacı ve köşkün öyküsünü anlatan ‘Yürüyen Köşk’ünün yanı sıra Brahms ve Barber’in eserlerini de seslendirilecek.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konserin biletleri sanatseverlere sunuldu.

Yürekten hissediyor ve biliyoruz: Başka bir dünya mümkün!

Say yeni keman sonatında, barındırdığı tüm yaşamla birlikte tahribata uğrayan Kaz Dağları’nın soluğuna odaklanıyor: “Bu gezegende insanlar, bitkiler, hayvanlar, hep beraber gelecek için bir şey bırakmak istiyorsak, var olanı korumak zorundayız. Yaşatmaktan yana olmalıyız. Müzik de zaten bunu anlatıyor diye düşünüyorum” diyor.

Yürüyen Köşk’te ise Atatürk’ün Yalova Millet Çiftliği’ndeki bir çınar ağacı ve köşkün dokunaklı öyküsü, doğa ve yaşam üzerine yeniden düşünmeye teşvik ediyor bizleri: Büyüdükçe dalları köşkün içine giren ve kesilmek üzere olan bir ağaç ve buna engel olan, köşkün ağaçtan uzaklaştırılmasını isteyen Atatürk... Bir köşk nasıl yürür sorusunun yanıtını müzikle veriyor Say.

Önce Vatan Gazetesi

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