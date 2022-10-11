Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 17
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.585,75
ALTIN
995,28
DOLAR
18,59
STERLİN
20,53
EURO
18,06
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim...
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim Üyesi alacak
Hakkari Üniversitesi 20 Öğretim...
Makam şoförü alınacaktır
Makam şoförü alınacaktır
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim elemanı...
2023 yılı Karaman ili tercüman listesine başvuru duyurusu
2023 yılı Karaman ili...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın mentoru seçildi

Lordların koçu MCC Fatih Elibol,  2022 yılında  Forbes tarafından yılın mentor ve performans koçu seçilen ilk Türk  olarak dünya literatürüne girdi. Bu doğrultuda Forbes dergisinde koçluk ve mentorluk üzerine makaleleri yayınlanacak ve kitabı Türkçe olmasına rağmen Forbes tarafından önerilecektir.

11 Ekim 2022 Salı 11:06
Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın mentoru seçildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri olarak, bugüne kadar aldığı eğitimler, bilgisi, görgüsü ve donanımıyla fark yaratan ,verdiği derslerle de insanların yoluna ışık tutan bir koç. MCC Fatih Elibol, bu alanda dünyada ilk ve tek seçilen Türk olma özelliğinin haklı gururunu yaşarken,   İlk ve tek Türk Forbes Councils Lordların mentorü ve 50 hükümetin koçu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de kitabının adında kendi öğrencilerinin üye olduğu koçluk yetileri ile dünyayı değiştirecek GBB Derneğinin  kurucusu olan Elibol,bu derneğiyle de gençlere ışık oluyor.

Elibol, koçluğun insan hayatına etkisini ve katkısını keşfetmiş, bunu geleceğini bugünden başlayarak yaratmak isteyen kişilerle paylaşmak  için yazdığı ilk kitabı “Gelecek Bugün Başlar” insanlara ışık tutan bir yol olmuştur. Herkesin kendi evreninin efendisi olmasını sağlamak için bir yol açan ve açtığı yolda okuruna yoldaşlık eden bu kitapta Elibol’un elini ve bilgisini sürekli yanınızda hissedebilir, blog yazılarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz.

Fatih Elibol Hakkında

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri ve bu unvanı alan 33. Türk koçudur. Koçluk mesleğinde doldurduğu 25 yıldan sonra “lortların koçu” olarak bilinmektedir.

Avrupa Birliği ve İngiliz Parlamentosu’nda yetkinliği alanında eğitimler vermekte ve koçluk yapmaktadır. Şirketler ve üst düzey şirket yöneticileriyle çalışmaktadır.

Yüksek öğrenimini New York Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme ve Politik Ekonomi üzerine çift anadal yaparak tamamlayan ve Harvard Üniversitesi’nden İşletme Master derecesi alan Elibol, şu anda Oxford Üniversitesi’nde Psikoloji ve İnsan Gelişimi alanında doktora programına devam etmektedir.

İş hayatına 1996 yılında Trump Organizasyon’da başlamıştır. Satış, hipnotik satış, koçluk ve yönetim alanlarında kazandığı tecrübelerini, ICF’in kurucusu Thomas Leonard ile tanıştıktan sonra koçluk alanıyla birleştiren Elibol edindiği vizyonla farklı girişimlerde bulunmuştur. Profesyonel olarak bu alanda ilerlerken Türkiye ve dünyadan yüzlerce şirket yöneticisi, CEO, aktör, sporcu ve sıradan insana destek vermiştir

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Fatih Elibol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şile Palamut Festivali 15 Ekim’de başlıyor
Şile Palamut Festivali 15 Ekim’de başlıyor
YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ
YAZAR SEVGİ KELEŞ'İN İMZA GÜNÜNE YOĞUN İLGİ
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy İstiklal Harbi Sergisi’nin açılışına katıldı
Adana Lezzet Festivali'nde 667 bin misafir ağırlandı
Adana Lezzet Festivali'nde 667 bin misafir ağırlandı
Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu
Altın Portakal'da 'Karanlık Gece' En İyi Film oldu
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
GENÇ GAZİANTEP MOBİL UYGULAMASI CUMHURBAŞKANINDAN ÖDÜL ALDI
Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın Portakal'da yarışıyor
Venedik'te 23 yıl sonra seçilen ilk Türk filmi, Altın Portakal'da yarışıyor
ASIRLARDIR BİR DÜNYA BAŞKENTİ OLAN MEDENİYETLER ŞEHRİ KONSTANTİNOPOLİS NASIL İSTANBUL OLDU?
ASIRLARDIR BİR DÜNYA BAŞKENTİ OLAN MEDENİYETLER ŞEHRİ KONSTANTİNOPOLİS NASIL İSTANBUL OLDU?
Bakan Ersoy: Türk dizileri gönül köprüleri kurulmasında hızlandırıcı rol oynadı
Bakan Ersoy: Türk dizileri gönül köprüleri kurulmasında hızlandırıcı rol oynadı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول