Fatih Elibol, Forbes tarafından yılın mentoru seçildi

HABER: DİNÇER KARACALAR

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri olarak, bugüne kadar aldığı eğitimler, bilgisi, görgüsü ve donanımıyla fark yaratan ,verdiği derslerle de insanların yoluna ışık tutan bir koç. MCC Fatih Elibol, bu alanda dünyada ilk ve tek seçilen Türk olma özelliğinin haklı gururunu yaşarken, İlk ve tek Türk Forbes Councils Lordların mentorü ve 50 hükümetin koçu olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Türkiye’de kitabının adında kendi öğrencilerinin üye olduğu koçluk yetileri ile dünyayı değiştirecek GBB Derneğinin kurucusu olan Elibol,bu derneğiyle de gençlere ışık oluyor.

Elibol, koçluğun insan hayatına etkisini ve katkısını keşfetmiş, bunu geleceğini bugünden başlayarak yaratmak isteyen kişilerle paylaşmak için yazdığı ilk kitabı “Gelecek Bugün Başlar” insanlara ışık tutan bir yol olmuştur. Herkesin kendi evreninin efendisi olmasını sağlamak için bir yol açan ve açtığı yolda okuruna yoldaşlık eden bu kitapta Elibol’un elini ve bilgisini sürekli yanınızda hissedebilir, blog yazılarıyla kendinizi geliştirebilirsiniz.

Fatih Elibol Hakkında

Fatih Elibol Uluslararası Koçluk Federasyonu’nun (ICF) MCC (Master Certified Coach) unvanlı sayılı koçlarından biri ve bu unvanı alan 33. Türk koçudur. Koçluk mesleğinde doldurduğu 25 yıldan sonra “lortların koçu” olarak bilinmektedir.

Avrupa Birliği ve İngiliz Parlamentosu’nda yetkinliği alanında eğitimler vermekte ve koçluk yapmaktadır. Şirketler ve üst düzey şirket yöneticileriyle çalışmaktadır.

Yüksek öğrenimini New York Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde İşletme ve Politik Ekonomi üzerine çift anadal yaparak tamamlayan ve Harvard Üniversitesi’nden İşletme Master derecesi alan Elibol, şu anda Oxford Üniversitesi’nde Psikoloji ve İnsan Gelişimi alanında doktora programına devam etmektedir.

İş hayatına 1996 yılında Trump Organizasyon’da başlamıştır. Satış, hipnotik satış, koçluk ve yönetim alanlarında kazandığı tecrübelerini, ICF’in kurucusu Thomas Leonard ile tanıştıktan sonra koçluk alanıyla birleştiren Elibol edindiği vizyonla farklı girişimlerde bulunmuştur. Profesyonel olarak bu alanda ilerlerken Türkiye ve dünyadan yüzlerce şirket yöneticisi, CEO, aktör, sporcu ve sıradan insana destek vermiştir