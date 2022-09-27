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Faruk Kırlı ve Öğrencilerinin “SIRLI BAHÇE” Sergisi Açıldı!

Adalar Kültür Derneği; Faruk Kırlı ve öğrencilerinin 5. Proje Sergisi “Sırlı Bahçe” yi konuk ediyor. Sergide; onur konuğu olarak katılan Alev Demirkesen ve 24 sanatçıdan 200’e yakın çini eser yer alıyor. Düzenlenen kokteylle açılan sergide katılımcılara teşekkür belgelerini veren Faruk Kırlı;

27 Eylül 2022 Salı 20:11
Faruk Kırlı ve Öğrencilerinin “SIRLI BAHÇE” Sergisi Açıldı!

ZAMBAK KARABAY

İSTANBUL

“Sergimiz her detayı ile aylar süren projeydi ve benim beşinci öğrenci proje sergimdi. Eserleriyle sergiye destek veren kıymetli dostum, çok değerli hocam Alev Demirkesen başta olmak üzere, eserleriyle sergiyi kocaman bir çiçek bahçesi yapan tüm öğrencilerime çok teşekkür ederim. Birçoğunun ilk sergisiydi ve çok heyecanlılardı. Bazıları ailem gibi olan eski öğrencilerimdi. Bugün herkes çok mutlu ve çok keyifliydi. Çok güzel hatırlayacağımız bir gündü. Bizimle bu keyfi paylaşan herkese çok teşekkürler. Birlikte daha nicelerine”. dedi.

Sergi, 30 Eylül 2022 tarihine kadar Adalar Kültür Derneği’nde sanatseverlerin ziyaretine açık.

Adalar Kültür Derneği; Çınar Meydanı No: 86 Büyükada

Önce Vatan Gazetesi

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