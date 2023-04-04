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''FARELER VE İNSANLAR'' OYUNCULARINDAN DEPREM BÖLGESİNE ANLAMLI BAĞIŞ

Dionysos Tiyatro, ''Mezarcı'', "Fareler ve İnsanlar'', ''Bir Delinin Hatıra Defteri'' oyunlarıyla bu sezona damgasını vurmaya devam ediyor.

04 Nisan 2023 Salı 10:12
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''FARELER VE İNSANLAR'' OYUNCULARINDAN DEPREM BÖLGESİNE ANLAMLI BAĞIŞ

HABER: DİNÇER KARACALAR

Dionysos Tiyatro'nun sahipleri olan Erdem Topuz ve Işık Tolgay'ın da hem yapımcılığını üstlendiği, hem de başrolde oynadıkları ''Fareler ve İnsanlar'' oyununun 1 gecelik oyunlarının gelirini deprem bölgesini unutmayıp Ahbap Derneğine bağışlamaları seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. 

Dionysos Tiyatro ve ''Fareler ve İnsanlar''  oyuncularından Oyuncu Tuncay Tarhan deprem bölgesi Hatay'a gitti ve orada yaşayan çocuklarla biraraya gelerek onlarla hoşça vakit geçirmeye çalışıp bir nebzede olsa yüzlerini güldürmeyi başardı.

''Fareler ve İnsanlar'' oyununda Erdem Topuz ve Işık Tolgay'a; Hande Aras ve  Arzu Suriçi Kireççi dönüşümlü olarak, Necmi Aydın, Ercan Ertan, Tuncay Çağıl, Tuncay Tarhan, Emir Birtan İgit ve Buğra Utku Öcal gibi çok başarılı oyuncular da eşlik ediyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Dionysos TiyatroFareler Ve İnsanlarBİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ
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