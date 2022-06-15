“Falstaff” Operası AKM’de sahnelenecek

HABER: SEVGÜL EROĞLU

İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin, 15 Haziran’da Atatürk Kültür Merkezi – Türk Telekom Opera Salonu’nda sahneleyeceği “Falstaff” operası, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı olması özelliğini taşıyor.

William Shakespeare'in “Windsor'un Şen Kadınları” ve “IV. Henry”oyunlarından uyarlanarak hazırlanmış olan eserin, Verdi tarafından bestelenmek istenmesinin en büyük nedenlerinden birinin, Verdi’nin Shakespeare’e olan hayranlığı olduğu bilinmektedir. Eserin librettosu ise Arrigo Boito tarafından yazılmıştır.

Verdi, birçok dramatik ve trajik opera bestesinin ardından, bu gülünç, muzip ve nükteli opera eserinini bestelerken büyük bir keyif aldığından bahsetmiştir.

14.yy’da İngiltere’sinde geçen eserde, Shakespeare’in yarattığı en eğlenceli karakterlerden biri olan şişman çapkın Falstaff’ın , aynı anda evli ve iki iyi dost olan Alice Ford’u ve Meg Page’i baştan çıkarmaya çalışması ile zincirleme olaylar başlar.

Bu insanlık komedyasında; aşk, para, hırs, entrikalar…kısaca tüm beşeri duyguların yaşandığı bir karmaşanın sonunda , budalalarla dolu olan bu dünyada, her şey bir şakadan ibaret olduğu vurgulanır.

İtalyanca olarak seslendirilecek olan eserin rejisörü Renato Bonajuto. Orkestra Şefi ise Roberto Gianola. Dekor tasarımı Efter Tunç’a, kostüm tasarımı Ayşegül Alev’e, ışık tasarımı ise Yakup Çartık’a ait. Eserin koro şefi ise Paolo Villa.

Temsilde ; Sir John Falstaff rolünde Işık Belen, Ford rolünde Caner Akgün, Fenton rolünde Ufuk Toker, Dr. Cajus rolünde Çağrı Köktekin, Bardolfo rolünde Can Reha Gün, Pistola rolünde Göktuğ Alpaşar, Alice Ford rolünde Şebnem A. Kışlalı, Nannetta rolünde Dilruba Bilgi, Mrs. Quickly rolünde Deniz Likos ,Mrs. Meg Page rolünde Barbora Hitay rol alıyor.

15 Haziran Saat 20.00 - ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ

TÜRK TELEKOM OPERA SALONU

Konser biletleri www.biletinial.com ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilir.