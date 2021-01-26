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“Face to Face 2” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

26 Ocak 2021 Salı 14:42
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“Face to Face 2” Sergisi La Visione Sanat Art Gallery’de...

İSTANBUL

ZAMBAK KARABAY

La Visione Art Gallery, 19 Ocak – 28 Ocak 2021 tarihleri arasında, birbirinden değerli sanatçıların “Face to Face 2” adlı Karma Resim Sergisine ev sahipliği yapıyor. Pandemi dönemi sanatçıların eserleri kurallara uyan kalabalık sanatseverler tarafından beğeni aldı.

Sanata gönül vermiş sanatsever topluluğu ile açılan sergi, her türlü malzemeyle farklı kompozisyon ve yaklaşımlarıyla duygularını tuvale yansıtan, her biri kendi alanında uzmanlaşmış sanatçıları aynı çatı altında topluyor. 

Her branşta meslek sahibi sanatçıların kendine özgü tekniğiyle sarmalanmış onca emeğin ve tutkunun aktığı özgür eserleri görülmeye değer.

Sergide Eserleri Olan Sanatçılar; Alev Gürkan Benli, Asiyeh Khatibi, Ayşe Anıl, Aysun Özkan, Başak Gülcan, Ceren Avcı, Deniz Açıkalın, Dilek Sezgin, Egemen Karakuş, Elif Gündüz, Emirhan Chill, Erçin Altay, Fahimeh Mahdizad, Filiz Kaya, Gülay Çalıcıoğlu, Lale Gülyaşar, Mehmet Kartal, Merve Altınörs, Melin Anapa, Nermin Ekin, Nermin Levent, Nurcan Gültekin Torun, Olcay Orun, Pırıl Akat, Reyhan Köseoğlu, Sude Gümüş, Süeda Can, Şenay Yılmaz Başdemir, Şükran Oksel Demirel, Tutku Aşkun, Zeynep Ceylan, Zübeyde Arda

Face to Face 2” adlı sergisi; La Visione Art Gallery’de 28 Ocak 2021 tarihine kadar Vişnezade, Süleyman Seba Cad. No: 58 Beşiktaş’daki adresinde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. İletişim 0212 259 91 11

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Face To Face 2SergiLa Visione Sanat Art GalleryKarma Resim SergisiPandemi
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