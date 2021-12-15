EVRENCAN GÜNDÜZ GEÇMİŞ VE GELECEĞİ ‘BOZACI’ İLE BİR ARAYA GETİRİYOR

NEDRET HOTUN

BURSA



‘Bozacı’ geçmişte kalan bir geleneği hatırlatırken mahallenin bozacısı ile sevdiği kızın arasını yapmak için verdiği çabayı anlatıyor…

Evrencan Gündüz geçen yaz yayınladığı ‘Anadolu Funk: Vol 1’ albümü ile Anadolu rock sound’unu günümüze taşıyarak dinleyicilerini hem geçmişe götürmüş hem de bu müziği yeni nesillere hitap edecek şekilde adeta yeniden yaratmıştı. Geçmişin güzel değerlerini bugüne taşıma iddiasıyla yola çıkan Evrencan Gündüz Nisan 2022’de de ‘Anadolu Funk: Volume 2’yu müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Albümün habercisi ‘Bozacı’ ise çıkış parçası olarak hazırlandı. 10 Aralık’ta dinleyici ile buluşan ‘Bozacı’ gitar, davul, perküsyon, saksafon, trombon ve trompet gibi batılı enstrümanlarla bağlamayı bir araya getiriyor. Reggae türündeki şarkının girişinde mahalleden geçen bir bozacı ile yaşanan diyalog ise kurgu değil, tamamen gerçek! Tesadüfen kaydedilen bu konuşmalar İstanbul sokaklarının kış gecelerindeki bozacı geleneğini bir kez daha hatırlatıyor ve şarkıya renk katıyor.

