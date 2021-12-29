ETEKLER VE PANTALONLAR

NEDRET HOTUN

BURSA



Oyunun konusu ise ‘Nurcan yıllardır görüşmediği okul arkadaşı Aysel'e sürpriz yaparak evine ziyarete gelir. Nurcan kocasının kendisini aldattığını ve intikam alacağını, bu konuda Aysel'den yardım istemek için geldiğini açıklar. Aysel de bu durumlardan etkilenip kendi evliliğini sorgulamaya başlar.. İki eski arkadaşın evliliklerini sorgulamak için başladıkları süreç, artık kendi istedikleri hayatlara doğru yol aldıkları bir sürece dönüşür.’

Oyun 15 Ocak-KKM Gazanfer Özcan S, 16 Ocak-Nazilli Kültür Merkezi, 17 Ocak-Aydın Kültür Merkezi, 18 Ocak- İzmir AKM Tiyatrosu, 19 Ocak-Narlıdere AKM, 20 Ocak-Nihat Zeybekçi KM, 21 Ocak-Cevahir Sahnesi, 28 Ocak-Uğur Mumcu Sahnesi Bursa’da sahnelenecek.