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Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Antalya Devlet Konservatuarı'nda keman eğitimi alan Cansu Sara Takmaz (12), pandemi nedeniyle çalışmalarını artırarak, günde 5-6 saat keman çalmaya başladı. Koronavirüs nedeniyle Estonya'da online gerçekleşen 'Odin International Music Competition' yarışmasında 2'nci ve İtalya'da düzenlenen 30'uncu 'Citta di Barletta' yarışmasında 1'inci olan Takmaz, yurt dışında Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

29 Eylül 2020 Salı 09:10
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Estonya'da ikinci, İtalya'da birinci oldu

Antalya'da yaşayan Cansu Sara Takmaz, anaokulunda piyano eğitimi almaya başladı. Öğretmeninin yönlendirmesiyle AÜ Antalya Devlet Konservatuvarı sınavına giren Cansu, sınavı kazandıktan sonra da öğretmenlerinin değerlendirmesiyle keman çalmaya başladı. Şu an konservatuvarın yarı zamanlı 7'nci sınıf öğrencisi olan Cansu, ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok sayıda derece aldı. Cansu Sara, Mart 2017'de 'Uluslararası Harmony Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2017'de 'Uluslararası Genç Yetenekler Yarışması'nda üçüncülük ve en genç yarışmacı ödülü, Mart 2019'da '4'üncü Paris International Music Competition Yarışması'nda ikincilik, Nisan 2019'da Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma fırsatı, Kasım 2019'da 'Kamerton- Soloist International Competition for Performing Arts Yarışması'nda birincilik ödülü ve Erivan Senfoni Orkestrası'yla solist olarak sahneye çıkma ödüllerini kazandı. Aralık 2019'da düzenlenen Stage 4 Kids Festivali ön elemelerinde 23 ülke ve 71 yarışmacı arasında derece elde eden Cansu, Hamburg'da Laeiszhalle'de düzenlenen 5'inci Uluslararası Stage 4 Kids Festivali'nde sahneye çıkıp keman solist kategorisinde konser verdi.

ARTIK KENDİ KEMANIYLA ÇALIYOR

Kuzeni ve öğretmeninden aldığı ödünç kemanla katıldığı yarışmalarda dereceler elde eden Cansu Sara Takmaz'a, anneannesi Nevin Zehra Zeren (74) keman hediye etti. Artık kendi kemanıyla çalışmalar yapan Cansu Sara Takmaz, Covid-19 pandemisi nedeniyle evde çalışmalarına devam etti. Gün geçtikçe kendini geliştiren Cansu Sara Takmaz, ağustos ayında Estonya'dan online gerçekleşen 'Odin International Music Competition' yarışmasında, 25 ülkeden 200 katılımcı arasında 2'nci oldu. Takmaz, son olarak geçen günlerde İtalya'da online düzenlenen 30'uncu 'Citta di Barletta' yarışmasında ise birincilik elde etti.

'BÜYÜK ORKESTRALARDA KONSER VERMEK İSTİYORUM'

Pandemi sürecindeki çalışmaları hakkında bilgi veren Cansu Sara Takmaz, “Pandemi sürecinde online derslere girdim. Kendimi geliştirdim. Bu benim için iyi bir fırsat oldu. Günde 5-6 saat keman çaldım" dedi. Estonya'da düzenlenen yarışmada 25 ülkeden 200 katılımcı arasında 2'nci olduğunu anlatan Cansu, “Geçtiğimiz günlerde İtalya'da canlı bağlantıyla yapılan yarışmada da 1'inci oldum. Ülkemi yurtdışında temsil etmek çok gururlandırıcı. Büyüyünce keman öğretmeni olmak istiyorum. Sanatçı olup büyük orkestralarda konser vermek istiyorum" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Cansu Sara TakmazKemanKemancıYarışmaEstonyaİtalyaAkdeniz üniversitesiKonservatuar
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