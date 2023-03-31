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Eşsiz Maceralarıyla Yeni Dizi ‘Cennetin Ötesinde’ Başlıyor!

‘Cennette Ölüm’ (Death in Paradise)’e paralel dizi ‘Cennetin Ötesinde’ (Beyond Paradise) yeni hayat kurmak isteyen bir çiftin hem ağlatan hem de güldüren hikayesi ile BBC First ekranlarında başlıyor.

31 Mart 2023 Cuma 00:13
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Eşsiz Maceralarıyla Yeni Dizi ‘Cennetin Ötesinde’ Başlıyor!

İSTANBUL- Dedektif Humphrey Goodman (Kris Marshall) ve nişanlısı Martha Lloyd’un (Sally Bretton) çekişmeli romantik hayatını konu alan ‘Cennetin Ötesinde’, macera dolu bir dizi olayı da beraberinde getiriyor. 2017’de sonlanan aşklarından sonra kaderinin iplerini eline almak isteyen Humphrey, Martha’yı Saint Marie’den Londra’ya kadar takip ediyor ve ona olan sonsuz aşkını itiraf ediyor. Şehrin stresinden uzakta, sakin bir hayatın hayalini kuran çifti, Devonshire kıyısındaki şahane güzellikteki kasaba Shipton Abbott’a vardıklarındaysa yeni maceralar bekliyor.

Yeni hayatlarında Martha, kendi restoranını işletme hayalinin peşinden gidiyor. Humphrey de Cornwall emniyet bölgesine bağlı bir birim olan Shipton Abbott Polis Karakolu’na dedektif olarak katılıyor. Humphrey katıldığı ekibi özgün metodlarıyla kendine hayran bırakırken her hafta karışık bir bulmaca gibi olan vakaların çözülmesine yardımcı olmaya başlıyor. Kasaba; iz bırakmadan kaybolan bir aile, on yedinci yüzyıldan kalma bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığını iddia eden bir kadın, çok değerli bir tablonun çalınması, bir ekin tarlasında tuhaf bir şekilde bulunan bir ceset ve tekerlemelere karşı gizemli tutkusu olan seri bir kundakçı ile sarsılıyor. Humphrey ve Martha’nın kırsal hayatın pek de sakin olmadığını anlamaları hiç de uzun sürmüyor ve buradaki yüksek suç oranına alışmaları gerekiyor.

Yeni işine sımsıkı sarılan Humphrey, Martha ile beraber hayatın iniş ve çıkışlarıyla da dans etmek zorunda kalıyor. Geçmişten gelen hatıralar, alınan kararlar ve kasabada yeni bir hayat kurmanın zorlukları ilişkilerini nihai bir teste tabi tutuyor.

HABER: MERVE ELÇİ 

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Cennetin ÖtesindeParalel Dizi
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