Eşsiz Maceralarıyla Yeni Dizi ‘Cennetin Ötesinde’ Başlıyor!

‘Cennette Ölüm’ (Death in Paradise)’e paralel dizi ‘Cennetin Ötesinde’ (Beyond Paradise) yeni hayat kurmak isteyen bir çiftin hem ağlatan hem de güldüren hikayesi ile BBC First ekranlarında başlıyor.